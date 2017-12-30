Суббота, 30 декабря 2017

Основатель месенджера Telegram Павел Дуров заблокировал иранский протестный канал amadnews с более 1,4 миллиона подписчиков из-за призывов к насилию. Об этом Дуров написал в Твиттере.

“Telegram-канал amadnews начал инструктировать своих подписчиков использовать коктейль Молотова против полицейских и был приостановлен из-за нашего правила “нет призывов к насилию”. Будьте осторожны – есть линии, которые нельзя пересекать”, – написал Дуров.

При этом Дуров заверил, что зеркала канала блокироваться не будут, если в них не будут нарушаться правила месседжера.

Канал был заблокирован после того, как к Дурову публично обратился в Твиттере министр коммуникаций Ирана Азари Джахроми. Министр написал про некий канал с призывами к вооруженному восстанию и потребовал “остановить подобные призывы через Telegram”.

В ответ на критику решения о блокировке Дуров отметил, что мессенджер блокирует каналы только за нарушения “очень простых правил пользования – никаких публичных призывов к насилию, никакого порно и никакого нарушения авторских прав”. “Тысячи оппозиционных каналов процветают в Telegram, и нам все равно, что местные политики об этом говорят”, – подчеркнул он.

Тем не менее к вечеру воскресенья Высший совет национальной безопасности Ирана полностью заблокировал Telegram и соцсеть Instagram, сообщает Associated Press. Утверждается, что это решение временное и принято для “поддержания мира и безопасности граждан”.

В Иране третий день продолжаются массовые протесты против политики властей. В городе Доруд двое их участников были застрелены. Иранские власти заявили, что силовики не применяли оружие против протестующих, и обвинили в инциденте “врагов революции” и “иностранных агентов”.

В ночь на воскресенье иранские власти начали блокировку мобильного интернета. В Тегеране отключены несколько ведущих провайдеров. Иранские СМИ сообщали, что власти намерены заблокировать Telegram, самый популярный мессенджер в стране, где запрещены основные западные соцсети.

В сентябре власти Ирана завели уголовное дело против Дурова. Прокурор Тегерана утверждал, что мессенджером пользуются боевики террористической группировки “Исламское государство”. Кроме того, как считают иранские власти, мессенджер могут использовать для торговли людьми и наркотиками, а также для распространения детской порнографии.

Дуров отрицал эти обвинения иранских властей. “Мы активно занимаемся блокировкой террористического и порнографического контента в Иране. Я думаю, что реальные причины другие”, – написал он. “Telegram в Иране используют более 40 миллионов человек, и за все годы работы мы не заблокировали ни один политический канал и не выдали властям ни байта личных данных”.

“В России у Telegram уже около 10 миллионов пользователей, и страна, похоже, спешит присоединиться к Ирану в вопросе заведения дел на руководство Telegram. Из-за невыполнения антиконституционного “закона Яровой” ФСБ составляет на нас административные протоколы, которые, как считают юристы, неизбежно приводят к судебным процессам. – отметил Дуров. -

Отсутствие возможности изредка посещать Россию для меня более болезненно, чем невъезд в Иран, прежде всего, из-за родителей. Но переживем – глобус большой”.

В России с весны продолжается массовая блокировка мессенджеров за отказ регистрироваться в качестве распространителей информации и сотрудничать с властями, что предусматривает “закон Яровой”. В конце июня под угрозой блокировки оказался и Telegram. Глава Роскомнадзора Александр Жаров потребовал от Дурова зарегистрировать сервис в реестре организаторов распространения информации. В итоге ведомство внесло мессенджер в реестр, однако Дуров пообещал не исполнять “закон Яровой”.

16 октября мировая судья судебного участка 383 Мещанского района Москвы Юлия Данильчик оштрафовала на 800 тысяч рублей Telegram Messenger LLP (Лондон). Причиной стал отказ компании исполнить запрос ФСБ о предоставлении информации для декодирования сообщений пользователей. Судья Данильчик признала Telegram виновным в совершении правонарушения, предусмотренного частью 2.1 статьи 13.31 КоАП (неисполнение организатором распространения информации обязанности предоставлять информацию, необходимую для декодирования электронных сообщений). Утверждалось, что запрос был связан с перепиской подозреваемых в причастности к теракту в метро Петербурга.