Воскресенье, 31 декабря 2017

В 2017 году Северная Корея завершила создание своих ядерных сил. Об этом заявил лидер страны Ким Чен Ын в новогоднем обращении, которое транслировало Центральное телевидение КНДР, , сообщает ТАСС.

“Мы завершили создание национальных ядерных сил нашей страны, – сказал северокорейский лидер. – Ядерная кнопка лежит на моем рабочем столе”. Благодаря наличию у Пхеньяна ядерных сил сдерживания “США не смогут начать войну” против КНДР, подчеркнул Ким.

Ракетная программа также достигла значительных успехов в прошлом году, отметил лидер КНДР. По его словам, страна вошла в финальную стадию подготовки к новому тестовому запуску межконтинентальной баллистической ракеты. “Вся территория США окажется в зоне поражения” в случае принятия КНДР решения о нанесении потенциального ядерного удара, подчеркнул Ким.

При этом Ким объявил КНДР “миролюбивой и ответственной ядерной державой” и призвал к снижению военной напряженности на Корейском полуострове. “Когда дело касается отношений между Севером и Югом, мы должны снизить военную напряженность на Корейском полуострове, чтобы создать мирную обстановку, – сказал северокорейский лидер. – И Север, и Юг должны прилагать усилия”.

Ким также заявил, что он рассмотрит вопрос о направлении делегации на зимние Олимпийские игры в южнокорейском Пхёнчхане.

“Участие Северной Кореи в зимних играх станет хорошей возможностью продемонстрировать национальную гордость, и мы желаем, чтобы Игры были успешными. Должностные лица двух Корей могут срочно встретиться, чтобы обсудить эту возможность”, – сказал он.

В Южной Корее заявили, что приветствует предложение Кима, сообщает Reuters. “Мы всегда заявляли о своей готовности поговорить с Северной Кореей в любое время и в любом месте, если это поможет восстановить межкорейские отношения и привести к миру на Корейском полуострове, – сказал представитель президента страны. – Мы надеемся, что две Кореи сядут и найдут решение для снижения напряженности и установления мира на Корейском полуострове”.

В оргкомитете Олимпиады также заявили, что приветствует участие северокорейцев в Играх и готовы к переговорам.

22 декабря Совбез ООН ужесточил санкции против КНДР. Резолюция, проект которой внесли США после очередного ракетного испытания в Северной Корее, была принята единогласно. В соответствии с документом с 1 января 2018-го в Северную Корею разрешается поставлять не более 500 тысяч баррелей нефтепродуктов и не более 4 миллионов баррелей (525 тонн) сырой нефти. Также налагается запрет на продажу Пхеньяну промышленного оборудования, транспортных средств, стали и других металлов.

Эта же резолюция запрещает экспорт из КНДР пищевых продуктов и сельхозтоваров, целого ряда минералов, руды, электротоваров и иного оборудования. Кроме того, члены Совбеза также осудили незаконный экспорт угля из КНДР и призвали все государства его пресекать. Странам разрешено останавливать, обыскивать и задерживать суда, следующие из Северной Кореи или в нее.

Также всем государствам предписано в двухлетний срок с момента принятия документа депортировать всех северокорейских рабочих на родину.