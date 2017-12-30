Суббота, 30 декабря 2017

В Иране усилились антиправительственные уличные протесты, после того как в субботу вечером двое демонстрантов были застрелены в городе Доруд, сообщает Reuters. В их гибели власти обвинили “врагов революции” и “иностранных агентов”.

Протесты начались с недовольства повышением цен на продукты питания и продолжаются уже три дня. Многочисленные демонстрации проходят во многих городах Ирана. Протестующие выражают недовольство состоянием экономики страны, действиями властей и участием Ирана в войне в Сирии. В городе Абхар на севере страны демонстранты подожгли огромные плакаты с портретом верховного аятоллы Ирана Али Хаменеи.

Участники протестов поджигают полицейские автомобили, атакуют здания банков и правительственных учреждений. В Араке, в центральной части Ирана протестующие подожгли штаб-квартиру проправительственной организации Басидж – иранского полувоенного ополчения, входящего в состав Корпуса Стражей Исламской революции.

Иранские силовики применяют для разгона протестующих слезоточивый газ. Арестованы десятки демонстрантов. “Те, кто наносят ущерб общественной безопасности, нарушают правопорядок и создают беспорядки, понесут ответственность за свои действия и заплатят большую цену”, – заявил глава МВД страны.

В ночь на воскресенье иранские власти начали блокировку мобильного интернета, сообщает Inquirer.Com. В Тегеране отключены несколько ведущих провайдеров.

К вечеру воскресенья Высший совет национальной безопасности Ирана полностью заблокировал Telegram, самцй популярный мессенжер в стране, и соцсеть Instagram, сообщает Associated Press. Утверждается, что это решение временное и принято для “поддержания мира и безопасности граждан”.

Протесты стали самой крупной демонстрацией общественного несогласия с политикой властей Ирана со времени масштабных шествий в поддержку реформ и против мошенничества на выборах в 2009 году.

В 2009 в Иране прошли многотысячные манифестации сторонников Мирхосейна Мусави, ведущего политического соперника президента Махмуда Ахмадинежада. Демонстрации начались, после того, как победителем на президентских выборах был объявлен Ахмадинежад. Сторонники Мусави, считающегося представителем реформаторского крыла, отказывались признавать официальные итоги голосования и настаивали на победе своего кандидата. Согласно заявлениям правоохранительных органов, в акциях протеста погибли по меньшей мере 30 человек. Оппозиционные группы утверждали, что число погибших превысило 70 человек.