Суббота, 30 декабря 2017

Расследование дела о российском вмешательстве в выборы США началось после того, как советник предвыборной кампании Дональда Трампа по внешней политике Джордж Пападопулос, “сильно выпив”, рассказал австралийскому дипломату о том, что у Москвы есть политический компромат на кандидата от Демократической партии Хиллари Клинтон. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на источники.

В мае 2016 года Папандопулос встретился в лондонском баре с австралийским дипломатом Александром Даунером. Советник кампании Трампа рассказал, что недавно узнал о наличии у Москвы “тысяч писем”, компрометирующих Клинтон. После этого австралийские официальные лица передали информацию своим американским коллегам.

Издание характеризует Пападопулоса как “нахального и хвастливого” человека. При этом, хотя “некоторые из консультантов Трампа высмеивали его как ничтожного добровольного волонтера кампании или “кофейного мальчика”, интервью и новые документы показывают, что он “оставался влиятельным” во время всей предвыборной кампании, отмечает NYT.

27 июля Пападопулос был арестован по обвинению в заведомо ложных показаниях, данных ФБР 27 января нынешнего года. Днем раньше ФБР провела обыск у Пола Манафорта – бывшего начальника штаба Трампа.

В октябре было опубликовано заявление Пападопулоса, в котором он сообщил о своих попытках устроить в начале 2016 года встречу кандидата в президенты Трампа с Владимиром Путиным. Около 14 марта 2016-го, говорится в документе, Пападопулос, на тот момент уже знавший, что получит работу в штабе Трампа, встретился в Италии с неким лондонским профессором, который утверждал, что имеет серьезные связи в правящих кругах России. Профессор заинтересовался своим знакомым, лишь когда узнал, что тот собирается работать у Трампа. Именно он сообщил, что у России есть тысячи электронных писем, содержащих компромат на Клинтон.

21 марта было официально объявлено, что Пападопулоса берут в штаб Трампа. Три дня спустя в Лондоне профессор познакомил американца с россиянкой, которую и представил ему как племянницу Путина, имеющую связи с крупными российскими чиновниками. Советник сообщил о встрече коллегам по штабу и рассказал, что намерен обсудить с россиянкой “отношения России и США в президентство Дональда Трампа”. Начальник одобрил действия Пападопулоса и лишь посоветовал не давать россиянам никаких обязательств.

В дальнейшем, говорится в примечании к изложению, Пападопулос узнал, что на деле россиянка племянницей Путина не была. Кроме того, он надеялся, что новая знакомая и профессор представят его российскому послу в Лондоне, но эти расчеты не оправдались.

Однако еще до этого, 31 марта, Пападопулос встретился в Вашингтоне с самим Трампом и его советниками по внешней политике и заявил, что обладает связями, которые позволят организовать встречу кандидата с Путиным.

Около 27 апреля 2016-го Пападопулос сообщил коллегам по штабу, что получил массу звонков, подтверждающих, что Путин хочет принять Трампа. В мае лондонский профессор сообщил ему, что говорил с “коллегами из МИД России” и те подтвердили, что “готовы к сотрудничеству”. Далее в том же месяце Пападопулос дважды уведомлял коллег, что встреча должна состояться.

19 июня советник, пообщавшись с неким лицом, “связанным с МИД России”, сообщил, что намерен встретиться с российскими чиновниками “не под запись”. Однако эту встречу ему провести не удалось.