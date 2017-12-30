Суббота, 30 декабря 2017

С сайта Министерства финансов удалены данные о зарплатах российских министров в 2016 году, опубликованные в декабре. Как сообщает РБК, информация исчезла из доступа на следующий день после публикации агентством статьи на эту тему.

В Минфине удаление данных комментировать не стали. Как отмечает РБК, обнародование зарплат министров вызвало недовольство в ведомствах. В одном из министерств это сравнили с “диверсией”.

Тем не менее информация сохранилась в кэше Google.

В данных на сайте Минфина приводились среднемесячные зарплаты “работников, замещающих государственные должности”, кроме силовиков. В ведомствах к этой категории относятся только сами министры.

В 2016 году самую большую зарплату среди министров, 1,7 миллиона рублей в месяц, получал глава Минфина Антон Силуанов. За ним шли министр экономического развития Максим Орешкин (1,3 миллиона) и министр энергетики Александр Новак (1,2 миллиона). Это примерно в 11–13 раз выше средней зарплаты сотрудника ведомства. Меньше всех зарплаты были у глава Минстроя Михаила Меня (443 тысячи рублей в месяц) и главы Минсельхоза Александра Ткачева (451 тысяча).

До этого данные о зарплате министров открыто не публиковались.

В ноябре 2016 года телеканал RT со ссылкой на пресс-службу правительства сообщил, что с января 2019 года российским чиновникам поднимут зарплату на 38 процентов. Отмечались, что с 2014 зарплата в министерствах не индексировалась. Однако позже в правительстве сообщение телеканала опровергли.

По данным Росстата, среднемесячная зарплата федеральных чиновников за первое полугодие 2016 года составила 99,9 тысяч рублей в месяц. Таким образом, после индексации она увеличится до 140 тысяч.Больше прочих чиновников по итогам первого полугодия зарабатывали сотрудники администрации президента: они получали в среднем 208,6 тысячи рублей в месяц. На втором месте – аппарат правительства, там средний показатель по зарплате упал – на 6,7 процента, до 181,8 тысячи рублей.

Тройку лидеров замкнул Конституционный суд со средним уровнем зарплаты 172,8 тысячи рублей. Самыми низкооплачиваемыми оказались чиновники Росрезерва, средняя зарплата которых составляла лишь 39,6 тысячи рублей.