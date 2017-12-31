Воскресенье, 31 декабря 2017

В Екатеринбурге сотрудники полиции и ФСБ задержали двоих подозреваемых в ложных сообщениях о “минировании” станции метро и жилого дома. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на официального представителя областного главка МВД Валерия Горелых.

По словам Горелых, метро “заминировал” безработный житель Екатеринбурга 1965 года рождения. На допросе в полиции пояснил, что хотел таким образом проверить, воспримут ли его сообщение как реальную угрозу и станут ли проводить эвакуацию.

О бомбе в жилом дом доме житель города Среднеуральска 1967 года рождения. Он сказал, что хотел “насолить” раздражавшей его многодетной семье, снимавшей соседнюю квартиру.

Возбуждены уголовное дело по части 1 статьи 207 УК (заведомо ложное сообщение о теракте).

Между тем в воскресенье в Москве после анонимных сообщений об угрозе взрыва были эвакуированы пять торгово-развлекательных центров – “Мега Химки, “Капитолий” на проспекте Вернадского, “РИО” на Ленинском проспекте, “Гудзон” на Каширском шоссе, ТЦ “Хорошо” на Хорошевском шоссе. В пресс-службе ГУ МВД России по Москве ТАСС сообщили, что помещения проверялись кинологами с собаками, ничего подозрительного не было обнаружено.

В пятницу и субботу в 17 российских городах полиция эвакуировала тысячи человек после анонимных звонков о заложеных бомбвж. Атакам “телефонных террористов” подверглись торговые центры, вокзалы и аэропорты Хабаровска, Иркутска, Пензы, Ижевска, Томска, Сургута, Нижневартовска, Омска, Красноярска, Нижнего Новгорода, Ростова-на-Дону, Волгограда, Екатеринбурга, Саратова и Москвы. Все объекты были обследованы, никаких подозрительных предметов не обнаружено. В Москве кинологи проверяли станцию метро “Новослободская” и ТРЦ на Севастопольском проспекте.

В сентябре Россию захлестнуло волной телефонного терроризма. Более 160 городов подверглись такой атаке. Было эвакуировано больше 10 миллионов человек. Совокупный ущерб от ложных сообщений о терактах составил миллиарды рублей. В начале октября неофициальные источники утверждали, что большинство звонков о бомбах поступает с Украины. Между тем, согласно другим появившимся тогда же сообщениям, звонки совершались с IP-адресов в Брюсселе. 5 октября директор ФСБ Александр Бортников заявил, что организаторами волны “телефонного терроризма” являются четверо россиян, живущих за рубежом.

Кроме того, в разных регионах полиция и ФСБ задержала нескольких человек, оставивших ложные сообщения о бомбах. Однако, как выяснилось, они начали делать звонки, уже узнав о массовой телефонной атаке из СМИ и соцсетей. В отличие от организаторов акции, эти граждане использовали обычные телефоны, а не IP-телефонию.

12 декабря замглавы МВД Игорь Зубов заявил, что бо́льшая часть ложных анонимных звонков о бомбах, якобы заложенных на различных объектах в разных городах России, поступила “с мест концентрации террористов в Сирии”. Кроме того, добавил чиновник, сообщения о бомбах приходили из Турции, с Украины, из США и Канады, а также из Казахстана и Узбекистана. “По интенсивности мы можем говорить, что по сути речь шла о кибернападении на территорию Российской Федерации”, – отметил Зубов. Уголовные дела возбуждены по фактам 2700 анонимных звонков, рассказал чиновник.

20 декабря Госдума приняла в третьем и окончательном чтении закон, предусматривающий наказание до десяти лет лишения свободы за “телефонный терроризм”. В последний день Владимир Путин подписал документ.

Сейчас максимальное наказание по статье 207 УК (заведомо ложное сообщение об акте терроризма) составляет пять лет колонии. Теперь в статье вместо двух будут четыре части. Наименьшая ответственность предусмотрена за ложное сообщение, сделанное из хулиганских побуждений (часть 1). Оно будет наказываться штрафом в размере от 200 до 500 тысяч рублей, либо принудительными работами на срок от двух до трех лет.

За “минирование” объектов социальной инфраструктуры, например школ, больниц, вокзалов, домов отдыха и т. д. (часть 2), предусмотрены штраф от 500 до 700 тысяч рублей либо сроки от трех до пяти лет колонии. Такая же санкция устанавливается при ущербе, превышающем 1 миллион рублей. Ложные сообщения о терактах, направленные “на дестабилизацию деятельности органов власти”, будут наказываться штрафом от 700 тысяч до 1 миллиона рублей либо сроками от шести до восьми лет колонии (часть 3). Если же сообщение повлечет гибель человека или “иные тяжкие последствия” (часть 4), для виновных предусмотрен штраф от 1,5 до 2 миллионов рублей либо срок от 8 до 10 лет колонии.