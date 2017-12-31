Воскресенье, 31 декабря 2017

Задержанный по делу о взрыве в супермаркете “Перекресток” в Петербурге Дмитрий Лукьяненко заявил, что хотел привлечь внимание к “секте экстрасенсов”. Видеозапись первых показаний Лукьяненко опубликовала “Фонтанка”.

Лукьяненко оставил флешки с угрозами в адрес расположенного неподалеку учебного центра “Дэир” (Дальнейшее энергоинформационное развитие). “Это как бы секта экстрасенсов, – сказал он. – Я ходил туда, вот, и для того, чтобы люди знали, я сделал эту бомбу. Положил ее и оставил две флешки, которые находятся в этом магазине”.

Лукьяненко также рассказал, что бомба была замаскирована род огнетушитель. Он положил ее в рюкзак, который оставил в камере хранения магазина.

Одна из флешек была найдена в магазине в батоне колбасы, сообщает “Фонтанка”. “По нашей информации, после осмотра места происшествия на одной из полок магазина была обнаружена колбаса, в которую в прямом смысле кто-то запихнул флешку”, – отмечает издание. На ней были фото чертежа некоего взрывного устройства и текст с критикой и угрозами в адрес “Дэира”. Еще одну флешку с тем же содержанием нашли и в самом учебном центре.

В ФСБ установили телефон, которым были сделаны фотографии на флешке, и таким образом вышли на его владельца, сообщает издание. До этого, по данным “Фонтанки”, были задержаны еще двое жителей Петербурга. Однако вскоре их отпустили, так как они оказались непричастны к преступлению.

Сам Лукьяненко уже дал признательные показания. “Он заявляет, что вот таким взрывным образом хотел привлечь внимание к безобразиям, на его взгляд, к тому, как обучают в “Дэир”, – утверждает “Фонтанка”. При этом Лукьяненко не признает свои действия терактом.

В воскресенье Лукьяненко предъявили обвинение по статье 205 (теракт). “Учитывая тяжесть совершенного деяния, а также то, что обвиняемый с 19 лет наблюдался в психоневрологическом диспансере, и в соответствии с требованиями уголовно-процессуального законодательства обвиняемому будет назначена судебно-психиатрическая экспертиза”, – говорится в сообщении пресс-службы СКР.

Вечером Калининский районный суд Петербурга в закрытом заседании арестовал Лукьяненко на два месяца, сообщает Интерфакс. “Фигурант против ареста не возражал, вину во вменяемых деяниях признал. На учете в психоневрологическом диспансере не состоит. Заболеваний, препятствующих заключению под стражу, не имеет”, – отметили в суде. Однако позже стало известно, что Лукьяненко намерен обжаловать арест.

“Дэир” основан организацией “Центр Возможности человека”. На сайте учебного центра предлагается “последовательная система обучения человека навыкам энергоинформационного взаимодействия с миром”. В частности, там анонсированы семинары “Закрытие энергодолгов уходящего года”, “Техника одушевления предметов”, “Технологии тайной власти”, “Базовые аспекты сексуальности по системе тренировки навыков”.

В среду около 18:45 в камере хранения “Перекрестка” на площади Калинина взорвалась самодельная бомба мощностью 200 граммов тротила. Волной задело и одну из касс. По некоторым данным, на полу магазина были найдены шарики из подшипников.

Ранения получили 18 человек, из которых восемь по состоянию на субботу находятся в больницах. Ранее сообщалось, что состояние одного из пострадавших, который получил ранение в живот, тяжелое.

СКР возбудил дело по части 3 статьи 30 – пунктам “а”, “е” части 2 статьи 105 УК (покушение на убийство двух или более лиц общеопасным способом). За такое преступление кодекс предусматривает до 15 лет колонии. Между тем координацией расследования занялся Национальный антитеррористический комитет.

Кроме того, утром в четверг Владимир Путин назвал инцидент терактом. Он добавил, что поручил ФСБ при задержании подозреваемых “действовать строго в рамках закона”, однако, если от подозреваемых будет исходить угроза жизни силовиков, их следует “ликвидировать”.

В пятницу ответственность за взрыв взяло на себя “Исламское государство”. Однако ИГ распространяет такие сообщения после любой подобной акции, и они отнюдь не всегда находят подтверждение.

В субботу ФСБ объявила о задержании подозреваемого, который, по утверждению спецслужбы, был одновременно “организатором и непосредственным исполнителем” взрыва. Имя задержанного не сообщалось.

Вскоре СМИ сообщили, что задержанный 35-летний житель Красносельского района Петербурга Лукьяненко, ранее судимый по делу о незаконном обороте наркотиков. При этом утверждалось, что он “причисляет себя к националистическому оккультному движению “Нью эйдж” и сам употребляет наркотики. В действительности термин “нью-эйдж” (англ. New Age – новая эра) используется как название именно мистических течений, но не националистических движений. Больше того, многие последователи нью-эйдж прямо отвергают национализм.