Пятница, 29 декабря 2017

Москва отказала в визе сенатору-демократу от Нью-Хэмпшира Джин Шахин, члену комитета верхней палаты Конгресса США по международным делам. Об этом сообщается на ФБ-странице посольства России в Вашингтоне.

Отказ объяснен включением Шахин в черный список, составленный в ответ на американские санкции против России.

“Попытка представить ситуацию так, будто визит отменен по вине российской стороны, абсолютно тенденциозна и неверна, – заявили в дипмиссии. – В действительности мы предлагали различные пути выхода из положения, включая соглашение о выдаче виз парламентариям из черных списков на обоюдной основе. К сожалению, эта идея американской стороной была отвергнута”.

“Говоря в общем, не мы создали эту ситуацию, – продолжили чиновники. – Мы неоднократно предлагали Вашингтону отказаться от санкций как от порочного метода во внешней политике. Что посеешь, то и пожнешь”.

Как передает Politico, Шахин должна была отправиться в Москву 11 января 2018 года вместе с коллегами по комитету республиканцами Роном Джонсоном (Висконсин) и Джоном Барассо (Вайоминг). Они планировали встретиться с “новым поколением российских лидеров и действующими чиновниками, чтобы уяснить перспективы американо-российских отношений”.

Также в ходе зарубежной поездки сенаторы намеревались посетить Германию и Украину. Какими бы то ни было организациями поездка не финансировалась, заметил помощник Шахин.

Джонсон и Барассо после отказа коллеге в визе отменили поездку в Москву. Решение России, заметил Джонсон, “крайне неудачно и контрпродуктивно для улучшения отношений между нашими государствами”.

Летом Шахин активно поддерживала принятие Конгрессом закона о новых санкциях против России. Также она выступала за введение мер в связи с российской киберагрессией, в частности за запрет использования программ “Лаборатории Касперского” в государственных учреждениях США. Наряду с этим она добивалась признания иностранным агентом российского пропагандистского телеканала RT.