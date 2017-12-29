Пятница, 29 декабря 2017

Российские танкеры в нарушение санкций ООН ввозят нефть и нефтепродукты в КНДР. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на два различных источника в спецслужбах Западной Европы.

Известно о трех рейсах, предпринятых в октябре – ноябре. Два танкера вышли из порта Славянка на юге Приморья, один – из Находки. Топливо перекачивалось на северокорейские суда в открытом море.

В частности, 15 октября из Славянки вышел танкер “Витязь” с 1600 тоннами нефти. Согласно документам, он вез топливо для рыболовецкой флотилии в Японском море. Однако горючее с этого судна перекачали на ходящий под флагом КНДР танкер “Sam Ma 2″.

Один из источников агентства, однако, добавил, что свидетельствами, доказывающими причастность российских властей к контрабанде нефти в Северную Корею, не располагает.

Самостоятельно выяснить этот вопрос агентству не удалось. МИД и ФТС России от комментариев отказались.

Также остается неизвестным, сколько всего российских судов было вовлечено в поставки горючего КНДР и каков общий объем топлива, ввезенного ими.

Лишь после публикации Reuters российский МИД заявил в комментарии РИА “Новости”, что Москва в полном объеме соблюдает режим санкций ООН против КНДР. При этом в ведомстве отметили: “Хотели бы напомнить, что на поставки топлива (то есть продуктов нефтепереработки) есть, безусловно, квоты, но нет полного запрета”.

В сентябре Reuters передавал, что в нынешнем году как минимум восемь северокорейских судов вышли из России с грузом горючего. Теперь, как пояснил агентству некий российский источник, имеющий отношение к судоходству, такая практика прекращена и вместо этого топливо действительно перекачивается в открытом море на северокорейские танкеры и даже на рыболовецкие суда.

Накануне президент США Дональд Трамп обвинил Китай в поставках нефти КНДР. “Если так будет продолжаться, мирно северокорейскую проблему не разрешить!” – заметил американский лидер.

26 декабря южнокорейская The Chosunilbo опубликовала статью, в которой утверждается, что Вашингтон с октября месяца выявил не менее 30 случаев перекачки нефти с китайских танкеров на суда КНДР в открытом море. По данным издания, это подтверждается спутниковыми снимками.

Между тем Пекин обвинения в нарушении санкций отверг.

22 августа Минфин США ввел санкции против четырех россиян и московской фирмы “Гефест-М” за сотрудничество с КНДР. Трое из граждан России были включены в список именно за причастность к обеспечению Пхеньяна нефтью.