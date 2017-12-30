Суббота, 30 декабря 2017

Подразделение петербургского “Агентства интернет-исследований”, известное как “фабрика троллей”, переехало из офиса на Савушкина, 55 в бизнес-центр “Лахта-2″ по адресу ул. Оптиков, 4, корпус 3. Об этом сообщает “Деловой Петербург”.

Отмечается, что новый офис “статусней” и больше по площади. Какую именно площадь займет в “Лахте-2″ “фабрика троллей”, издание не уточняет.

РБК уточняет, что с Савушкина выехали и почти все редакции СМИ, выпускаемых “Агентством интернет-исследований”. Они заняли офисы в разных частях города. Большинство переездов прошли еще в октябре. Сейчас на старом месте работают лишь администрация холдинга и сайт “Невские новости”. Однако, по информации “Делового Петербурга”, они также к 1 февраля 2018 года сменят адреса.

Бизнес-центр “Лахта-2″ принадлежит фирме “Дорстройтрест-М” – дочерней компании кипрского офшора Glarenville Enterprises Ltd. Телефон “Дорстройтреста-М”, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц, принадлежит фирме “Русь-импорт-комплект”, зарегистрированной на тот же офшор. Журналисту “Делового Петербурга”, когда он обратился по этому телефону, пояснили, что “Дорстройтрест-М” и “Русь-импорт-комплект” представляют собой единую структуру.

“Агентство интернет-исследований” принадлежит олигарху Евгению Пригожину, которого называют личным поваром Владимира Путина. В разное время сообщалось о причастности структур Пригожина к нападениям на оппозиционеров, а также о связях олигарха с ЧВК Вагнера. Пригожин включен в санкционный список США. Сама “фабрика троллей” в числе прочего участвовала в российском вмешательстве в ход прошлогодней президентской кампании в Соединенных Штатах.

В ночь на 26 октября 2016 года неизвестные подожгли офис на Савушкина, бросив в окно второго этажа, где располагается редакция “Невских новостей”, три коктейля Молотова. Однако администратор редакции самостоятельно потушил пожар.