Суббота, 30 декабря 2017

Советский райсуд Казани продлил стороннику “Артподготовки” Олегу Деткину, арестованному по делу об экстремизме, срок содержания в СИЗО на месяц – до 29 января 2018 года. О заседании, прошедшем в четверг, тогда же сообщили “Idel.Реалии”.

Как можно предположить исходя из информации на сайте суда, решение вынесла судья Алсу Шайхутдинова – в списке дел, рассматривавшихся 28 декабря, только одно квалифицировано по той же норме УК, что и дело Деткина. В то же время на сайте присутствуют карточки еще целого ряда дел, в которых скрыта не только фамилия фигуранта, но и квалификация.

55-летний Деткин был задержан 30 октября и 1 ноября арестован. По пункту “в” части 2 статьи 282 УК (возбуждение ненависти либо вражды в составе организованной группы) ему грозит от трех до шести лет колонии. Дело находится в производстве 1-го отдела по расследованию особо важных дел татарского главка СКР.

Как утверждается, с мая 2015 по июль 2017 года Деткин публиковал на своей ВК-странице тексты и фото “экстремистского содержания, содержащие унизительные характеристики, негативные эмоциональные оценки и установки в адрес представителей различных национальностей, призывая к совершению действий, направленных на возбуждение расовой, национальной и социальной розни”.

ВК-страницу Деткина “Граням” обнаружить не удалось. Между тем на странице арестованного в “Одноклассниках”, которую он активно вел по 27 октября включительно, содержится масса юдофобских публикаций.

О какой “организованной группе” идет речь в деле, не уточнялось.

Одновременно с Деткиным в Казани задержали еще четверых активистов “Артподготовки”, в том числе Альберта Муратова. Как позволяет имеющаяся информация, всех допросили в СКР, после чего отпустили. При этом у Муратова прошел обыск. Из объяснений, которые активист тогда же дал журналистам, следовало, что проводился он именно по делу Деткина.

“Они (оперативники ЦПЭ. – Ред.) зачитали мне документ, в котором сказано, что кто-то из моих знакомых то ли лайкнул во “Вконтакте” какую-то картинку, то ли выложил, – рассказал Муратов. – Она якобы разжигает рознь между русскими, чеченцами и евреями”.

На допросе активист отказался от дачи показаний в отсутствие защитника, сославшись на статью 51 Конституции.