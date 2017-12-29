Пятница, 29 декабря 2017

Черемушкинский райсуд Москвы ограничил волгоградскому правозащитнику Игорю Нагавкину, арестованному по обвинению в краже, и его адвокатам срок ознакомления с делом, обязав их подписать соответствующие протоколы до 10 января. Об этом в пятницу сообщил “Кавказский узел”.

Решение по ходатайству следователя СКР было вынесено 27 декабря в отсутствие обоих адвокатов Нагавкина – Фарита Муртазина и Валерия Шухардина. Оба юриста загодя уведомили судью, имя которой в публикации не уточняется, что не смогут присутствовать на заседании, и просили отложить его. Однако судья провела слушания, проигнорировав заявление адвокатов. Муртазин узнал о решении лишь в пятницу, вернувшись в Москву из отъезда.

Между тем, добавил адвокат, ознакомиться с делом до 10 января не удастся. “Во-первых, следователь по делу Нагавкина, который может выдать дело для прочтения, неуловим. Сегодня он был недоступен, – пояснил Муртазин. – А завтра у Следкома тоже (начинаются новогодние) каникулы, и только 9 января реально вновь обратиться к следователю. Но у меня в тот день суд в другом городе”.

Самому Нагавкину, заметил юрист, материалы дела также не выдали.

37-летний житель Калача-на-Дону Нагавкин – председатель правления Волгоградской организации социальной и правовой защиты осужденных и заключенных под стражу и эксперт движения “За права человека” в Южном федеральном округе. Правозащитник был задержан в своем городе 29 сентября 2016 года и два дня спустя арестован. Ему вменили покушение на кражу ювелирных украшений из ломбарда. Сообщалось, что дело квалифицировано по части 3 статьи 30 – пунктам “а”, “б” части 2 статьи 158 УК (покушение на кражу в составе группы лиц по предварительному сговору с незаконным проникновением в помещение). За это преступление кодекс предусматривает до 3 лет 9 месяцев колонии.

Позже дело переквалифицировали на пункт “а” части 4 статьи 158 кодекса (кража в составе организованной группы). Такое обвинение предполагает срок до 10 лет, а потому допускает содержание в СИЗО в течение более полугода.

Нагавкин вину не признает. Он указывает, что есть свидетели, которые могут подтвердить его алиби: во время кражи он находился в другом месте и физически не мог присутствовать на месте преступления.

В Москву политзека доставили 10 апреля 2017-го. Перевод объяснялся тем, что его дело объединили в одно производство с расследуемым в Москве делом об убийстве (часть 1 статьи 105 УК) и незаконном хранении оружия (часть 1 статьи 222). По этому делу проходит не сам Нагавкин, а один из арестованных вместе с ним по обвинению в краже в ломбарде – некто Александр Медведев. Вместе с Медведевым и Нагавкиным в Москву перевели и других обвиняемых в краже.

С 8 августа политзек держал в столичном СИЗО-2 “Бутырка” голодовку, добиваясь встречи с чиновниками СКР и прокуратуры. Причиной стало отсутствие каких бы то ни было следственных действий с ним в течение более чем полугода – с 12 января. Голодовка продолжалась больше месяца. 17 сентября правозащитник прекратил акцию из-за ухудшения самочувствия.

14 декабря Нагавкин был избит полицейскими-конвоирами в конвойном помещении Мосгорсуда, куда его доставили на слушания об очередном продлении ареста. Как рассказал в пятницу адвокат Шухардин, по возвращении в СИЗО Нагавкин снял побои. По факту избиения защита обратилась в СКР и прокуратуру. “В настоящее время мы ждем ответа”, – заключил Шухардин.