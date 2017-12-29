Пятница, 29 декабря 2017

Мосгорсуд вновь объявил законным этапирование фигуранта дела Автономной боевой террористической организации Ивана Асташина в колонию в Норильске. О результате слушаний, прошедших 26 декабря, “Граням” сообщила мать политзека Ольга Асташина.

Первый административный иск ко ФСИН в связи с этапированием в Красноярский край Асташин подал еще несколько лет назад. Тогда он также проиграл и в первой инстанции – Замоскворецком райсуде Москвы, – и в апелляции. 31 июля 2014 года политзек направил в президиум Мосгорсуда кассационную жалобу на вынесенные отказные решения.

Жалоба была рассмотрена почти три года спустя – 29 июня 2017-го. Оба отказных решения президиум Мосгорсуда отменил.

После этого Асташин направил в Замоскворецкий райсуд новый иск к тюремному ведомству, однако 4 августа судья Евгения Пазухина вынесла новый отказ. Это решение и обжаловалось 26 декабря.

Интересы политзека в заседании представлял адвокат Игорь Поповский. Он заметил, что материальное положение родственников Асташина позволяет им лишь изредка посещать политзека в колонии, и в подтверждение этого представил билеты на самолет Москва – Норильск с указанием их цены. Также к жалобе была приложена медицинская справка, удостоверяющая, что Ольге Асташиной противопоказано посещение Заполярья. Наконец, отмечалось, что у самого политзека в таймырском климате обостряется хронический гайморит.

Чиновник ФСИН, в свою очередь, заявлял, будто Асташина отправили в Норильск для обеспечения его же собственной безопасности. Никаких документальных подтверждений этому он представить не смог.

Тем не менее судья занял сторону фсиновцев.

Ольга Асташина сообщила также, что в последнее время администрация норильской ИК-15 строгого режима вновь начала под надуманными предлогами подвергать политзека взысканиям. В частности, Асташин получил пять суток ШИЗО за то, что якобы после команды “подъем” еще 10 минут оставался лежать на койке. Другое взыскание на политзека наложили, обвинив в том, что он, выйдя ночью в туалет, “в неположенное время” чистил зубы.

Часть 1 статьи 73 Уголовно-исполнительного кодекса (места отбывания лишения свободы) устанавливает общее правило, согласно которому заключенные должны отбывать сроки в тех регионах, где они жили или же где были осуждены. В то же время часть 4 этой же статьи приводит список категорий граждан, на которых это правило не распространяется. В их числе – лица, осужденные, как и Асташин, по “террористической” 205-й статье УК.

Между тем сухопутное сообщение между Москвой и Норильском отсутствует, что затрудняет контакты политзека с семьей. Таким образом, отправка Асташина в Норильск нарушает статью 8 (право на уважение частной и семейной жизни) Европейской конвенции. В этой связи политзек в августе 2016 года направил жалобу в ЕСПЧ, а в феврале 2017-го – обратился в Конституционный суд с требованием признать часть 4 статьи 73 УИК не соответствующей Основному закону.

Асташину 25 лет, он уроженец столицы. Прозвище – Паук. До ареста учился в Российском химико-технологическом университете.

В ночь на 20 декабря 2009 года, в канун “дня работника органов безопасности”, Асташин с четырьмя товарищами провел акцию “С днем чекиста, ублюдки!”, бросив бутылку с коктейлем Молотова в здание отдела ФСБ по Юго-Западному округу столицы. В результате поджога никто не пострадал, а материальный ущерб оказался незначительным. При этом сам Асташин непосредственно в акции не участвовал, а вел ее видеосъемку.

Кроме того, 11 февраля 2010 года Асташин попытался взорвать самодельной бомбой автомобиль Lexus, припаркованный на Солнцевском проспекте Москвы. Однако мощности бомбы хватило лишь на то, чтобы у машины отлетел бампер.

Силовики начали фабриковать дело о терроризме. В него наряду с акциями Асташина вошли вылазки, проведенные в 2009-2010 годах подмосковной группой Богдана Голонкова, который и придумал название “Автономная боевая террористическая организация”. Эта группа совершила ряд поджогов опорных пунктов милиции, а также торговых точек, принадлежащих кавказцам. В ходе акций Голонкова и товарищей тоже никто не пострадал. При этом члены групп Асташина и Голонкова до открытия дела знакомы между собой не были.

28 декабря 2010-го Асташин был задержан. Помимо прочего ему вменили подготовку ко взрыву столичной ТЭЦ-11, который, как утверждалось, планировалось совершить на Новый год.

На следствии фигуранты дела несколько раз меняли показания. Сам Асташин в итоге признал вину частично – только по эпизодам акции “С днем чекиста, ублюдки!” и поджога Lexus.

Приговор по делу АБТО вынесла 12 апреля 2012 года коллегия Мосгорсуда в составе Павла Мелехина (председательствущий), Татьяны Соловьевой и Сергея Иванова. Изо всех 10 фигурантов Асташин, объявленный лидером группировки, получил максимальный срок – 13 лет строгого режима с ограничением свободы после выхода из колонии.

23 июля 2012 года Верховный суд смягчил Асташину приговор до 12 с половиной лет, а 11 декабря 2013 года президиум ВС снизил политзеку срок до 9 лет 9 месяцев и снял с него дополнительное наказание – ограничение свободы по выходе из колонии. Асташин освобождается 22 сентября 2020 года.

В окончательном варианте судебного решения Асташин признан виновным по пункту “а” части 2 статьи 205 (теракт, совершенный организованной группой; восемь эпизодов), части 2 статьи 167 (умышленное уничтожение или повреждение имущества путем поджога), части 1 статьи 223 (незаконное изготовление боеприпасов), части 1 статьи 30 – части 1 статьи 205 (приготовление к теракту) и части 1 статьи 222 УК (незаконный оборот боеприпасов).

28 июня 2013 года Мосгорсуд запретил АБТО, объявив ее террористической организацией.

В ноябре 2015 года художник Петр Павленский на суде о выборе ему меры пресечения за акцию “Угроза” упомянул дело АБТО, сравнив акцию Асташина и его товарищей со своей.