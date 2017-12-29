Пятница, 29 декабря 2017

В Грозном кадыровцы освободили из нелегальной тюрьмы семерых жителей города, похищенных 21-22 ноября. Об этом в пятницу сообщил правозащитный центр “Мемориал”.

Как утверждается, похищенные вернулись домой еще к 18 декабря.

Каких бы то ни было деталей в публикации правозащитников не приводится.

Информацию о похищении грозненцев “Мемориал” опубликовал 5 декабря. Приводились неполные данные шести схваченных кадыровцами. Это Зелимхан Дикаев, Хусейн Ахматов, Шадид Шадаев и трое известных только по именам: Алхазур, Зейнди и Магомед. Сообщалось, что Алхазур – хирург-онколог; предположительно его фамилия Сулейманов. Ахматову около 25 лет, остальным пятерым – примерно 32-35.

Дикаева забрали 22 ноября, заявив, что намерены доставить его в расположение 141-го специального моторизованного полка Росгвардии (бывшего батальона внутренних войск “Север”). Как минимум двоих граждан кадыровцы, прибывшие на легковых машинах, увезли из домов ночью на глазах родственников.

Как передавали правозащитники, похищенных привезли на базу 3-й роты 141-го полка в грозненском микрорайоне Соляная Балка и там содержали в неотапливаемом помещении и практически не кормили. В то же время сведениями о применении пыток “Мемориал” не располагал.

Сами кадыровцы факт пребывания похищенных в Соляной Балке отрицали.

Начиная с декабря 2016 года в Чечне прошло несколько волн похищений местных жителей. Пострадали две категории граждан: первая – подозреваемые в симпатиях к исламизму, вторые – представители ЛГБТ-сообщества. До конца января 2017-го в разных местностях Чечни силовики похитили около 200 человек; насколько можно судить, все они принадлежали к первой категории. Часть граждан в дальнейшем освободили; против других сфабриковали уголовные дела. Между тем от 27 до 56 похищенных, как выяснилось впоследствии, в ночь на 26 января были расстреляны кадыровцами без суда.

Что касается ЛГБТ-сообщества, то чеченские власти не только подвергали его представителей незаконным преследованиям и пыткам, но также поощряли к расправам родственников геев. Известно, что несколько гомосексуалов объявлены кадыровцами в розыск как сторонники “Исламского государства”. Как пояснялось, это было сделано, чтобы лишить геев и лесбиянок возможности эмигрировать из России. Кроме того, кадыровцы являлись домой к родителям гомосексуалов и требовали написать заявления о том, что их дети уехали на войну в Сирию.