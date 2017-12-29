Пятница, 29 декабря 2017

Судья Тверского райсуд Москвы Дмитрий Гордеев заочно приговорил к девяти годам колонии основателя британского фонда Hermitage Capital Уильяма Браудера, признав его виновным в преднамеренном банкротстве и уклонении от уплаты налогов более чем на 3 миллиарда рублей. Об этом сообщает ТАСС.

“По совокупности преступлений назначить Браудеру окончательное наказание в виде девяти лет с отбыванием в колонии общего режима со штрафом в размере 200 тысяч рублей. Подсудимому Ивану Черкасову назначить окончательное наказание в виде девяти лет с отбыванием в колонии общего режима со штрафом в размере 200 тысяч рублей. Удовлетворить гражданский иск и взыскать совокупно с Браудера и Черкасова 4,2 миллиарда рублей”, – огласил приговор судья.

В феврале тот же судья Гордеев заочно арестовал Браудера и его компаньона Черкасова, тоже живущего в Британии, по этому делу. Им были заочно предъявлены обвинения по части 3 статьи 33 – статье 196 (организация преднамеренного банкротств), части 3 статьи 33 – пунктам “а”, “б” части 2 статьи 199 (организация уклонения от уплаты налогов, совершенного в составе группы лиц в особо крупном размере) и части 3 статьи 30 – части 2 статьи 199.1 УК (покушение на неисполнение обязанностей налогового агента в особо крупном размере).

Браудеру и Черкасову вменили три эпизода преднамеренного банкротства. Потерпевшими по делу признаны три отделения московского управления Федеральной налоговой службы, они же подали против подсудимых гражданский иск.

Против Браудера в России было возбуждено несколько дел. В рамках одного из них бизнесмену вменялось уклонение от уплаты налогов. В июле 2013 года судья Тверского райсуда Игорь Алисов заочно осудил Браудера по этому делу к девяти годам общего режима. Вторым фигурантов был погибший в СИЗО аудитор Сергей Магнитский. Алисов объявил виновным и его, после чего прекратил преследование Магнитского в связи с его смертью. В январе 2014-го приговор Браудеру и Магнитскому был подтвержден.

В сентябре следствие прекратило за отсутствием состава еще одно дело против Браудера о незаконной покупке акций “Газпрома”. По этому делу бизнесмену вменялась часть 4 статьи 159 УК (мошенничество в особо крупном размере; до десяти лет колонии). По версии следствия, Браудер незаконно купил по более низкой внутрирыночной цене не менее 200 миллионов акций “Газпрома” на сумму около 2 миллиардов рублей.

24 августа российская Генпрокуратура повторно потребовала от Интерпола объявить Браудера в международный розыск. В июне с такой же просьбой в международную полицейскую организацию обратилось МВД, однако там отказались это сделать, сославшись на прежнее решение о признании преследования Браудера политическим.

22 октября The Guardian сообщила, что Россия в одностороннем порядке внесла Браудера в базу розыска Интерпола по процедуре diffusion (“рассылка”), которая допускает направление объявления о розыске напрямую странам – членам организации в обход Генерального секретариата. Этот шаг был санкционирован президентом Владимиром Путиным, сообщили источники издания. Однако 28 октября Центральное бюро Интерпола отменило розыск Браудера и рекомендовало странам-участницам игнорировать запросы из России, поданные в одностороннем порядке. Членов Интерпола предупредили о том, что Россия не может использовать организацию “для преследования собственных целей”.

Преследование бизнесмена в России началось после того, как он стал добиваться привлечения к ответственности виновных в гибели Магнитского.