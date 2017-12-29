Пятница, 29 декабря 2017

ФСБ объявила о задержании подозреваемого во взрыве, произошедшем в среду в супермаркете “Перекресток” на площади Калинина в Петербурге. Соответствующее сообщение помещено на сайте спецслужбы.

Задержанный, по утверждению спецслужбы, был одновременно “организатором и непосредственным исполнителем” взрыва.

Как говорится в публикации, задержали подозреваемого 30 декабря. Он доставлен в СКР.

Никакой иной информации в сообщении ФСБ не содержится.

На сайте СКР говорится, что ведомство будет добиваться ареста задержанного.

По данным Фонтанки.Ру, подозреваемый – 35-летний житель Красносельского района Петербурга по имени Дмитрий, ранее судимый по делу о незаконном обороте наркотиков. Сообщается, что он дает признательные показания.

Интерфакс со ссылкой на неназванный “информированный источник” уточняет фамилию подозреваемого – Лукьяненко. При этом утверждается, что он “причисляет себя к националистическому оккультному движению “Нью эйдж” и при этом сам употребляет наркотики.

В действительности термин “нью-эйдж” (англ. New Age – новая эра) используется как название именно мистических течений, но не националистических движений. Больше того, многие последователи нью-эйдж прямо отвергают национализм.

Взрыв в “Перекрестке” на площади Калинина произошел 27 декабря около 18:45. В камере хранения взорвалась самодельная бомба мощностью 200 грамм тротила. Волной задело и одну из касс. По некоторым данным, на полу магазина были найдены шарики из подшипников.

Как передает РИА “Новости”, ранения получили 18 человек, из которых восемь по состоянию на субботу находятся в больницах. Ранее сообщалось, что состояние одного из пострадавших, который получил ранение в живот, тяжелое.

СКР возбудил дело по части 3 статьи 30 – пунктам “а”, “е” части 2 статьи 105 УК (покушение на убийство двух или более лиц общеопасным способом). За такое преступление кодекс предусматривает до 15 лет колонии.

Между тем координацией расследования занялся Национальный антитеррористический комитет.

Кроме того, утром в четверг Владимир Путин назвал инцидент терактом. Он добавил, что поручил ФСБ при задержании подозреваемых “действовать строго в рамках закона”, однако, если от подозреваемых будет исходить угроза жизни силовиков, их следует “ликвидировать”.

В пятницу ответственность за взрыв взяло на себя “Исламское государство”. Однако эта структура распространяет такие сообщения после любой подобной акции, и они отнюдь не всегда находят подтверждение.