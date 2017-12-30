Суббота, 30 декабря 2017

Портал “Права человека в России” с 31 декабря 2017 года прекращает свою работу, все его сотрудники увольняются. Такое решение принял главный редактор портала, председатель Рязанского историко-просветительского и правозащитного общества “Мемориал” Андрей Блинушов, сообщает “Радио Свобода”.

Как рассказала сотрудник портала, журналистка и писательница Вера Васильева, закрыть проект HRO.org редакции пришлось из-за нехватки средств. Последнее время заметно ухудшилось финансирование этого старейшего специализированного всероссийского правозащитного ресурса, отметила Васильева. Портал вынужден вести отчетность как “иностранный агент”, а это не только затраты времени, но и, в частности, платный аудит, что для некоммерческой организации весьма проблематично. Кроме того, время и деньги стали все больше уходить на систематическую защиту своих интересов в судах разных уровней.

В дальнейшем сайт и его архив продолжат существование как волонтерский проект частных лиц. Время от времени на сайте будут появляться, в частности, новости о правах человека и правозащитниках, но уже реже и только наиболее важные, сказала Васильева. Рязанский “Мемориал” также продолжит работу.

В феврале 2015 года Минюст включил рязанский “Мемориал” в реестр “иностранных агентов”. “В качестве “политической деятельности” нашей организации вменили распространение материалов портала “Права человека в России”. Этот сайт поддерживается проектами рязанского “Мемориала” и с 1996 года ежедневно публикует информацию о нарушениях прав и свобод человека в нашей стране. При этом специалисты областного управления Минюста не подвергали сомнению достоверность материалов сайта. Проблема в том, что распространение правдивой информации о нарушении прав человека трактуется как “попытка воздействия на государственную политику”, – отмечается на портале HRO.org.

В настоящее время в списке иноагентов находятся “Международный “Мемориал”, правозащитный центр “Мемориал”, межрегиональная общественная организация “Информационно-просветительский центр “Мемориал”, региональные общества “Мемориал” Республики Коми, Рязанской области, Петербурга и Екатеринбурга.