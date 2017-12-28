Четверг, 28 декабря 2017

В СИЗО-1 в Краснодаре издеваются над политзеками Эмир-Усеином Куку и Вадимом Сируком, которых этапируют в Ростов-на-Дону на суд по ялтинско-алуштинскому делу “Хизб ут-тахрир”. Об этом сообщает адвокат группы “Агора” Александр Попков, представляющий интересы Куку.

“Вывели из транзитной камеры, травили собаками, пинали, обещали “потерять” на этапе. Это происходило вчера или позавчера, что сейчас с ними неизвестно. В преддверии длинных праздников подобное слишком тревожит. Обратился в Краснодарскую ОНК, там обещают помочь”, – написал Попков.

В конце ноября дело было направлено в Северо-Кавказский окружной военный суд. На сайте суда сообщается, что его принял к производству судья Николай Васильчук. Первое заседание было назначено на 11 декабря, но отложено из-за “недоставления подсудимых”. Дата следующего заседания 11 января. Остальная информация по делу скрыта.

В деле шесть обвиняемых. Основной фигурант – 46-летний Муслим Алиев, тракторист из села Верхняя Кутузовка в черте Алушты и имам общины Azizler в соседнем селе Изобильное. Ему вменены часть 1 статьи 205.5 (организация деятельности террористической организации; срок от 15 лет до пожизненного) и часть 1 статьи 30 – статья 278 российского УК (подготовка к насильственному захвату власти; до 10 лет колонии).

Прочие пятеро фигурантов – жители Большой Ялты. 41-летний Куку – известный правозащитник из Кореиза, 28-летний Сирук, этнический украинец, – торговец цветами из самой Ялты. Трое остальных до ареста жили в поселке Краснокаменка (Кызылташ). Это 54-летний Инвер Бекиров – школьный сторож, его 26-летний племянник Рефат Алимов – торговый представитель и ровесник последнего Арсен Джеппаров – рабочий-строитель. Они обвиняются по части 2 статьи 205.5 (участие в деятельности террористической организации), которая в редакции, действовавшей на момент вмененных им эпизодов, предусматривает от 5 до 10 лет колонии, и по тем же части 1 статьи 30 – статье 278 кодекса.

Алиев, Куку, Сирук и Бекиров находятся в заключении с 11 февраля 2016 года, Алимов и Джеппаров – с 18 апреля 2016-го.

В деле, которое вело УФСБ по аннексированным Крыму и Севастополю, 19 томов. Первоначально политзекам вменялась только статья 205.5. Обвинение по 278-й статье им добавили в январе нынешнего года. На такой шаг спецслужба пошла для того, чтобы иметь возможность удерживать арестованных в СИЗО по истечении года с момента задержания: обвинение по части 2 статьи 205.5 этого не позволяло. Между тем указывалось, что по статьям 205.5 и 278 квалифицированы одни и те же эпизоды, причем по одним и тем же основаниям.

О завершении следствия по делу стало известно еще в начале июля нынешнего года. Как сообщалось, никто из политзеков вину не признает.

Куку в апреле 2015 года был похищен ФСБ и избит. В декабре 2015-го сообщалось, что против него возбуждено дело по “экстремистской” 282-й статье российского УК за публикации в соцсетях. Упоминалось как минимум 42 эпизода. В дальнейшем, однако, выяснилось, что в действительности дело открыто не было. Позже, после ареста Куку по делу “Хизб ут-тахрир”, ФСБ выделила материал проверки в отношении правозащитника и направила его в СКР для возбуждения дела по 282-й статье, однако следственное ведомство в этом отказало.

В симферопольском СИЗО-1 Куку, Сирука и Алимова прошлым летом поставили на профучет как “опасных подследственных” и поместили в спецблок. Джеппарова в нынешнем году дважды отправляли в карцер по надуманным поводам. Кроме того, ему несколько раз отказывали в лечении нарывов, которые не только причиняли сильную физическую боль, но и угрожали жизни. Сообщалось о проблемах со здоровьем и у других фигурантов: Алимова, Сирука, Бекирова и Куку.

Сына и племянницу Куку осенью прошлого года преследовала инспектор по делам несовершеннолетних.