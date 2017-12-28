Четверг, 28 декабря 2017

Судья городского суда Петрозаводска Елена Голяева приговорила к одному году лишения свободы с испытательным сроком два года участника антикоррупционного митинга 26 марта Евгения Владенкова, сообщает “Столица на Онего”. Он признан виновным по части 1 статьи 318 УК (применение неопасного насилия к представителю власти).

Согласно фабуле дела, Владенков, пытаясь помешать задержанию другого участника акции Артема Корнышова, “подбежал сзади к полицейскому, прыгнул на него и нанес не менее трех ударов руками в лицо, затем схватил его за одежду, а также за левую руку и с силой вывернул ее в локтевом суставе”. “В результате вышеуказанных противоправных насильственных умышленных действий сотруднику полиции Б. была причинена физическая боль”, – утверждали в СКР.

33-летний арбитражный управляющий Владенков вину не признал. До суда он находился под под подпиской о невыезде.

О возбуждении дела стало известно 5 июня, когда Владенкова вызвали на допрос в СКР. Там ему сообщили, что он проходит по делу подозреваемым.

“Я просто не мог эти удары нанести, – прокомментировал фабулу дела сам активист. – Все видео моего задержания выложено в Сети, и это для всех очевидно, что я никого не бил”.

26 марта в Петрозаводске митинг против коррупции, незаконно не согласованный властями, собрал на площади Кирова, по разным оценкам, от 250 до 400 человек. Шестеро участников акции были задержаны.

Корнышова задержали без каких бы то ни было причин. Владенков попытался освободить его, схватив за руки одного из силовиков. Тогда четверо полицейских задержали его самого.