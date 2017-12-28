Четверг, 28 декабря 2017

Судья Ленинского райсуда Калининграда Ирина Зонина обязала Балтийский федеральный университет имени Канта публично опровергнуть обвинения в даче взятки преподавателю в отношении бывшего студента вуза, активиста местного штаба Навального Олега Алексеева, отчисленного после подачи уведомления на митинг 12 июня. Об этом Алексеев написал на своей ВК-странице.

Также судья взыскала с БФУ в пользу Алексеева 500 рублей в качестве компенсации морального вреда.

Согласно решению, опровержения обвинений в адрес Алексеева должны быть помещены в сообществах БФУ во “ВКонтакте” и в Фейсбуке.

Бывший студент не удовлетворен решением и собирается его обжаловать. “Решение все равно обжалую, потому что простор для этого огромный: можно смело добиваться опровержения не только в соцсетях, но и в СМИ, которым БФУ давали комментарии”, – написал Алексеев.

По словам активиста, судья Зонина ранее рассматривала его иск к БФУ с требованием признать отчисление незаконным и вынесла решение не в пользу Алексеева.

Об отчислении Алексеева из БФУ стало известно спустя месяц после июньской акции протеста. В пресс-службе вуза тогда заявили, что студент пытался подкупить преподавателя физкультуры, чтобы закрыть недостающие часы по предмету. Позже в БФУ уточнили, что Алексеев пытался передать деньги не преподавателю, а некоему пользователю соцсети за то, чтобы пропущенные студентом часы физкультуры были проставлены в электронный журнал контроля за посещаемостью. В вузе утверждали, что студент признал дачу взятки в написанной им объяснительной.

При этом в приказе ректора БФУ об отчислении Алексеева говорилось, что студента выгнали из вуза “в связи с противоправным поведением… выразившимся в проявлении неуважения к закону и суду в публичном пространстве”.