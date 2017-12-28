Четверг, 28 декабря 2017

В 14 российских городах полиция эвакуировала более 25 тысяч человек после анонимных звонков об угрозах взрыва. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

“Атаке телефонных террористов 29 декабря подверглись 63 объекта в Пензе, Ижевске, Хабаровске, Якутске, Томске, Омске, Благовещенске, Владивостоке, Кемерове, Иркутске, Улан-Удэ, Барнауле, Нижневартовске и Москве”, – сказал источник. По его словам, среди “заминированных” оказались административные здания, торгово-развлекательные центры, магазины, кафе, жилые дома, вокзалы, лечебные учреждения и другие.

“Все объекты были обследованы, никаких подозрительных предметов не обнаружено, все угрозы взрыва оказались ложными. Однако на время проверок пришлось эвакуировать более 25 тысяч человек”, – отметил источник.

В Москве кинологи проверяли станцию метро “Новослободская” после сообщения о якобы заложенном взрывном устройстве. Проводилась ли эвакуация в этом случае, не сообщается.

В сентябре Россию захлестнуло волной телефонного терроризм,. Более 160 городов подверглись такой атаке. Было эвакуировано больше 10 миллионов человекн. Совокупный ущерб от ложных сообщений о терактах составил миллиарды рублей. В начале октября неофициальные источники утверждали, что большинство звонков о бомбах поступает с Украины. Между тем, согласно другим появившимся тогда же сообщениям, звонки совершались с IP-адресов в Брюсселе. 5 октября директор ФСБ Александр Бортников заявил, что организаторами волны “телефонного терроризма” являются четверо россиян, живущих за рубежом.

Кроме того, в разных регионах полиция и ФСБ задержала нескольких человек, оставивших ложные сообщения о бомбах. Однако, как выяснилось, они начали делать звонки, уже узнав о массовой телефонной атаке из СМИ и соцсетей. В отличие от организаторов акции, эти граждане использовали обычные телефоны, а не IP-телефонию.

12 декабря замглавы МВД Игорь Зубов заявил, что бо́льшая часть ложных анонимных звонков о бомбах, якобы заложенных на различных объектах в разных городах России, поступила “с мест концентрации террористов в Сирии”. Кроме того, добавил чиновник, сообщения о бомбах приходили из Турции, с Украины, из США и Канады, а также из Казахстана и Узбекистана. “По интенсивности мы можем говорить, что по сути речь шла о кибернападении на территорию Российской Федерации”, – отметил Зубов. Уголовные дела возбуждены по фактам 2700 анонимных звонков, рассказал чиновник.

20 декабря Госдума приняла в третьем и окончательном чтении закон, предусматривающий наказание до десяти лет лишения свободы за “телефонный терроризм”. Сейчас максимальное наказание по статье 207 УК (заведомо ложное сообщение об акте терроризма) составляет пять лет колонии. Теперь в статье вместо двух будут четыре части. Наименьшая ответственность предусмотрена за ложное сообщение, сделанное из хулиганских побуждений (часть 1). Оно будет наказываться штрафом в размере от 200 до 500 тысяч рублей, либо принудительными работами на срок от двух до трех лет.

За “минирование” объектов социальной инфраструктуры, например школ, больниц, вокзалов, домов отдыха и т. д. (часть 2), предусмотрены штраф от 500 до 700 тысяч рублей либо сроки от трех до пяти лет колонии. Такая же санкция устанавливается при ущербе, превышающем 1 миллион рублей. Ложные сообщения о терактах, направленные “на дестабилизацию деятельности органов власти”, будут наказываться штрафом от 700 тысяч до 1 миллиона рублей либо сроками от шести до восьми лет колонии (часть 3). Если же сообщение повлечет гибель человека или “иные тяжкие последствия” (часть 4), для виновных предусмотрен штраф от 1,5 до 2 миллионов рублей либо срок от 8 до 10 лет колонии.