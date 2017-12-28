Четверг, 28 декабря 2017

Дела активистов “Артподготовки” Олега Дмитриева, Олега Иванова и Сергея Озерова, подозреваемых в подготовке теракта, переданы из СКР в ФСБ, сообщает РИА “Новости”.

В пятницу судья Мещанского райсуда Москвы Татьяна Шанина продлила арест всех троих подозреваемых до 16 апреля. Они продолжают находиться в СИЗО-2 “Бутырка”. У активистов нет адвокатов.

На слушаниях про продлению меры пресечения следователь ФСБ заявил, что Озеров готовил “неконституционную смену власти”.

Политзеки были задержаны 1 ноября в Новой Москве. Полицейские выломали дверь в квартиру, где они находились, и сфабриковали на всех троих протоколы по части 1 статьи 19.3 КоАП (неповиновение законному требованию полицейского). В тот же день Щербинский райсуд арестовал всех троих привлекаемых на 15 суток.

О задержании активистов стало известно на другой день. Утверждалось также, что в одной квартире с ними задержан 26-летний Вадим Майоров. Однако сам Озеров, дозвонившись 6 ноября из московского спецприемника № 1 до ОВД-Инфо, Майорова не упоминал.

2 ноября в СМИ утверждалось, будто в квартире активистов нашли 13 коктейлей Молотова, три канистры с горючим, а также “устройства для изготовления коктейлей Молотова”. Заявлялось, что этот арсенал задержанные предполагали использовать 5 ноября, когда, по утверждению лидера “Артподготовки” Вячеслава Мальцева, в России должна произойти революция. В этой связи решается вопрос о возбуждении против оппозиционеров дела о теракте, говорилось в сообщениях.

Судья Щербинского райсуда Екатерина Тихомирова арестовала активистов по делу о терроризме во второй половине ноября: слушания об аресте Озерова и Иванова прошли 17-го числа, Дмитриева – 20-го. Как можно предположить, активисты были задержаны 16-го числа после освобождения из спецприемника.

Всем троим вменены часть 1 статьи 30 – пункт “а” части 2 статьи 205 УК (подготовка к теракту группой лиц по предварительному сговору или организованной группой; с учетом части 2 статьи 66 УК (назначение наказания за неоконченное преступление) – до 10 лет) и часть 2 статьи 205.4 УК (участие в террористическом сообществе; от 5 до 10 лет).

45-летний Озеров – житель Арзамаса, Нижегородская область, а 40-летний Иванов и 38-летний Дмитриев прибыли в Москву из Альметьевска, Татария.