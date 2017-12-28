Четверг, 28 декабря 2017

В южном пригороде Каира Хелуан совершены вооруженные нападения на церковь христиан-коптов Мар Мина и принадлежащий коптам книжный магазин. Как сообщает Al Jazeera со ссылкой на министерство здравоохранения Египта, жертвами атак стали как минимум девять человек.

Как сообщается, большинство погибших – копты. Также есть жертвы среди полицейских.

Вооруженный мужчина попытался ворваться в коптскую церковь и ранил пятерых охранников, уточняет Al Arabiya. Он был застрелен полицейскими. У нападавшего был напарник, он арестован. Всего в результате атаки на церковь погибли семеро гражданских и один правоохранитель.

Примерно час спустя неизвестный террорист открыл стрельбу в книжном магазине. Жертвами второго нападения стали два человека.

Пока ни одна радикальная организация не взяла на себя ответственность за нападение.

Сразу два масштабных теракта в христианских церквях произошли в Египте 9 апреля. Сперва бомба взорвалась в христианской церкви города Танта провинции Габлия, в результате чего погибли 27 человек, еще 78 получили ранения. Затем в тот же день террорист-смертник взорвался возле кафедрального собора святого Марка в Александрии – жертвами второй атаки стали 18 человек, еще 66 пострадали. Ответственность за теракты взяло на себя “Исламское государство”.