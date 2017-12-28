Четверг, 28 декабря 2017

Судья Мещанского райсуда Москвы Олеся Менделеева приговорила бывшего главу Росграницы Дмитрия Безделова к девяти годам общего режима по делу о махинациях при обустройстве границы на 490 миллиона рублей, сообщает ТАСС.

Бывшие подчиненные Безделова, – его бывший зам Борис Хайтович, экс-руководитель госпредприятия “Дирекция по строительству и эксплуатации объектов Росграницы” Олег Сенкевич, бывший начальник управления обустройства объектов госграницы и администрирования пунктов пропуска Росграницы Данила Вавилов, а также ряд бывших руководящих сотрудников Росгранстроя и директоров подконтрольных главе Росграницы коммерческих организаций – получили по тому же делу сроки от двух до восьми лет общего режима.

Безделов признан виновным по части 4 статьи 159 УК (мошенничество в особо крупном размере). При этом суд снял с него и других фигурантов дела обвинения по статье 210 кодекса (организация преступного сообщества или участие в нем).

По версии следствия, в 2009 году Безделов с подельниками похитили бюджетные деньги, выделенные на обустройство пограничных пунктов пропуска.

Экс-чиновник был экстрадирован из Италии в Россию в апреле 2016 года. Его задержали в октябре 2014 года, когда он попытался заселиться в четырехзвездный отель Palladium Palace в центре Рима. Затем последовала длительная судебная тяжбf, и только год спустя итальянские власти удовлетворили запрос российской Генпрокуратуры на выдачу Безделова.