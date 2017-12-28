Четверг, 28 декабря 2017

Президент Владимир Путин подписал поправки в Уголовный кодекс, предусматривающие пожизненный срок за содействие терроризму. Новый закон опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно поправкам, в статью 205.1 УК (содействие терроризму) добавляется часть 1.1, предусматривающая наказание за “склонение, вербовку или иное вовлечение”, а также финансирование, подготовку и вооружение для совершения преступлений, предусмотренных статьями 205 (теракт), 205.3 (прохождение обучения для осуществления террористической деятельности), 205.4 (организация террористического сообщества или участие в нем), 205.5 (организация деятельности террористической организации или участие в ней), частью 3 (захват заложника, повлекший по неосторожности смерть человека или иные тяжкие последствия) и 4 (захват заложника, повлекший умышленное причинение смерти человеку), частью 4 статьи 211 (угон воздушного или водного транспорта или поезда, сопряженный с терактом). Новая часть статьи предусматривает срок от восьми до пятнадцати лет колонии или пожизненное лишение свободы.

По новому закону также ужесточается наказание за содействие в призывах к терроризму (статья 205.2 УК), захвате заложника без жертв (части 1 и 2 статьи 206 УК), угоне самолета, водного транспорта или поезда, не сопряженном с терроризмом (части 1-3 статьи 111 УК), незаконном обращении с радиоактивными веществами (статья 220 УК), хищении или вымогательстве радиоактивных веществ (статья 221 УК), посягательстве на жизнь государственного или общественного деятеля (статья 277 УК), насильственном захвате власти (статья 278 кодекса), вооруженном мятеже (статья 279 УК), нападении на лиц или учреждения, пользующиеся международной защитой (360-я статья УК): наказание за это составит от 10 до 20 лет колонии. В старой редакции статьи срок за содействие этим преступлениям составлял от 8 до 15 лет.

Также, согласно новой редакции части 2 статьи 205.1 кодекса, сроки от 10 до 20 лет будут грозить за содействие терроризму с использованием служебного положения.

Также закон вводит ответственность за “пропаганду терроризма”, под которой понимается “распространение материалов и (или) информации, направленных на формирование у лица идеологии терроризма, убежденности в ее привлекательности либо представления о допустимости осуществления террористической деятельности). По части 1 статьи 205.2 за это будет грозить от двух до пяти лет лишения свободы.

Госдума приняла закон в третьем, окончательном чтении 14 декабря. Документ внес в нижнюю палату первый зампред фракции “Единой России” Адальби Шхагошев.