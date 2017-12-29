Пятница, 29 декабря 2017

В Петербурге неизвестные нанесли несколько ножевых ранений активисту “Артподготовки” Владимиру Иванютенко. Как сообщила его соратница Диана Ретинская, сейчас оппозиционер находится в реанимации.

По словам Ретинской, на Иванютенко напали утром у подъезда его дома, когда он шел на работу. “Много ножевых ранений, повреждены желудок и внутренние органы. Успел сказать: “Нодовцы (члены прокремлевского Национально-освободительного движения. – Ред.)” и потерял сознание”, – написала Ретинская.

В комментариях к записи Ретинская уточнила, что активиста оглушили электрошокером и затем несколько раз ударили ножом.

Как утверждает активистка, накануне Иванютенко участвовал в пикете на Невском проспекте и присутствовавшие там боевики НОД угрожали ему расправой.

Активист часто выходит на уличные акции в маске Владимира Путина.

25 октября в Петербурге в подъезде своего дома был избит активист “Солидарности” Владимир Шипицин. Неизвестный мужчина ослепил его, распылив из баллончика жидкость темного цвета, несколько раз ударил кастетом, повалил и избил ногами со словами: “Не пиши больше хуйню о хороших людях, в следующий раз будет хуже”. После избиения нападавший сделал несколько фотоснимков Шипицина.