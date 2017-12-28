Четверг, 28 декабря 2017

“Исламское государство” взяло на себя ответственность за взрыв в супермаркете “Перекресток” на площади Калинина в Петербурге, сообщает мониторинговый центр SITE Intelligence Group.

В террористической организации заявили, что взрыв устроили “силы безопасности солдат халифата”.

С четверга расследование атаки в Петербурге стал координировать оперативный штаб Национального антитеррористического комитета. При этом преступление до сих пор официально не расследуется как теракт – оно квалифицировано по части 3 статьи 30 – пунктам “а”, “е” части 2 статьи 105 УК (покушение на убийство двух или более лиц общеопасным способом; до 15 лет колонии).

Однако накануне президент Владимир Путин, выступая на церемонии награждения участников войны в Сирии, назвал взрыв в Петербурге именно терактом.

Взрыв в супермаркете случился около 18:45 мск в среду. По словам одной из пострадавших, был слышен громкий хлопок, за которым последовала бледно-голубая вспышка. Как сообщалось, в камере хранения взорвалась самодельная бомба мощностью 200 грамм тротила, лежавшая в камере хранения. Волной задело и одну из касс. По некоторым данным, на полу магазина были найдены шарики из подшипников.

В результате пострадали 13 человек, 8 из них госпитализировали. Из тех, кто попал в больницы, пятеро оказались в состоянии средней тяжести, трое – в “удовлетворительном” состоянии.

В четверг “Фонтантка” обнародовала видео с камеры наблюдения в магазине, на котором, как утверждается, изображен предполагаемый виновник взрыва – “крепко сложенный брюнет неславянской внешности”.

Издание сообщало, что в 18:15, за полчаса до взрыва, подозреваемый вышел из маршрутки, прибывшей со стороны метро “Черная речка”; на плече у него был “ощутимый по весу” рюкзак. Этот рюкзак молодой человек оставил в камере хранения. Затем он около полутора минут ходил по торговому залу, приглядываясь к товарам, а далее, ничего не купив, вышел из магазина без рюкзака, пересек площадь и затерялся в толпе.