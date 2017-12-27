Среда, 27 декабря 2017

Прокуратура Москвы в очередной раз отменила решение дознавателя о приостановлении расследования уголовного дела о нападении на политика Алексея Навального. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на адвоката Вадима Кобзева.

24 ноября дознаватель второго отдела Управления по организации дознания столичного глака МВД приостановил расследование “в связи с неустановлением лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого”. “Данное решение по результатам проверки в порядке надзора прокуратурой города признано незаконным и отменено, уголовное дело направлено начальнику УОД ГУ МВД России по Москве для организации дополнительного расследования и устранения недостатков, препятствующих принятию законного и обоснованного процессуального решения”, – говорится в постановлении прокуратуры.

“Это уже четвертая или пятая отмена постановления дознавателя о приостановлении дела. Дознание обычно выжидает 10 дней и опять приостанавливает, как это делалось ранее”, – отметил Кобзев.

Управление МВД по Москве приостановило расследование дела о нападении на лидера Партии прогресса Алексея Навального, в результате которого он получил химический ожог глаза. Об этом сам политик сообщил в своем блоге.

Расследование приостановлено “в связи с неустановлением лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого”. Одновременно прокуратура уведомила адвоката политика Вадима Кобзева о своем решении не передавать дело в Следственный комитет.

“В СКР ничего передавать не будем, дело у полиции. А полиция вообще приостановила дело, так как установить злоумышленников не представляется возможным. Хахаха”, – пишет Навальный. Он отмечает, что нападавшие были установлены пользователями соцсетей сразу после инцидента.

“В связи с тем, что ожог глаза был у меня очень сильным и я был очень близок к тому, чтобы вообще ослепнуть на один глаз, то есть тут полный состав статьи УК о причинении вреда средней тяжести”, – написал политик.

27 апреля у офиса Фонда борьбы с коррупцией недалеко от центра Москвы Навальному плеснул в лицо зеленкой с неким добавленным в нее химикатом. Политик получил химический ожог правого глаза средней степени. Глаз потерял 80 процентов зрения. 9 мая в Барселоне Навальному прооперировали глаз. Как писал политик, на восстановление зрения уйдет несколько месяцев.

1 мая пользователи соцсетей опознали боевика прокремлевской организации SERB Александра Петрунько как непосредственного исполнителя преступления. Кроме того, снимавшего нападение опознали как Алексея Кулакова.

На следующий день Навальный заявил, что расследование нападения на него “совсем не ведется” официальными структурами. “Мы сегодня отправляем несколько жалоб на бездействие правоохранительных органов. Это бездействие смотрится особенно любопытно на фоне того, что главный непосредственный участник уже найден, – отметил политик. – Очевидно, что бездействие это является фактически помощью нападавшим. Им дают время скрыться, договориться, уничтожить улики и следы”.

4 мая стало известно, что по факту нападения на Навального возбуждено уголовное дело по статье 116 УК (побои или иные насильственные действия, причинившие физическую боль, но не повлекшие вреда здоровью), которая предусматривает до двух лет колонии. Дознание ведет полиция. По какой причине дело квалифицировано по 116-й статье, в то время как Навальный получил серьезный ущерб здоровью, не уточнялось.

В тот же день РБК сообщил, что полиция проверяет боевиков SERB, уличенных оппозиционерами в причастности к преступлению. Лидер движения Игорь Бекетов рассказал, что его и других боевиков вызвали по телефону для дачи объяснений. Между тем лидер SERB отрицал причастность участников движения к нападению. Он настаивал, что Петрунько за два дня до инцидента выехал из Москвы в аннексированный Крым.

25 мая Бекетов заявил, что полиция не имеет претензий к движению SERB и лично к Петрунько в связи с нападением на Навального. “Мы тут не при делах. Сотрудники правоохранительных органов были удовлетворены ответом. Правда, взяли с нас подписку о неразглашении, – рассказал Бекетов. – Нас опросили, мы дали показания и больше нас не вызывали. Чтобы нас обвинять, нужно было предоставить более твердые доказательства”.

13 июля Навальный сообщил, что расследование приостановлено. Одновременно прокуратура уведомила Кобзева о своем решении не передавать дело в Следственный комитет. “В СКР ничего передавать не будем, дело у полиции. А полиция вообще приостановила дело, так как установить злоумышленников не представляется возможным. Хахаха”, – писал Навальный.