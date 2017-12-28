Четверг, 28 декабря 2017

Граждане России, находящиеся в заключении на Украине по делам об участии в вооруженной агрессии и о посягательстве на целостность страны, не были выданы боевикам ДНР и ЛНР, поскольку их предполагается обменять на политзаключенных украинцев в России. Как передает “Укринформ”, об этом заявила представитель президента Украины в Верховной раде Ирина Луценко.

По словам чиновницы, президент Петр Порошенко “планирует провести серьезную работу по возвращению наших ребят”. Заключенных из России Луценко назвала “дополнительной картой” и “серьезным аргументом” в переговорах с Москвой об освобождении украинцев-политзеков.

Позже “Страна.Ua” передала, что информацию подтвердил лично Порошенко. “Будет прилагаться больше усилий, чтобы вытянуть наших граждан из российских тюрем, из Крыма оккупированного – и ради этого мы сегодня не отдали ни одного россиянина, – заявил он. – И более 15 граждан России, которые пребывают в украинских тюрьмах, должны быть использованы для возвращения домой Сущенко, Сенцова, Кольченко, Клыха, Карпюка и многих-многих других”.

Киевский адвокат Валентин Рыбин, который представляет интересы ряда россиян и откровенно сочувствует Москве, в среду вечером сообщил на своей ФБ-странице, что всех граждан России, которых первоначально привезли в Святогорск, Донецкая область, для обмена, в итоге вернули в СИЗО. В их числе он упомянул Евгения Мефедова, одного из основных фигурантов дела о попытке пророссийского мятежа в Одессе 2 мая 2014 года.

Рыбин добавил, что танкиста из Адыгеи Руслана Гаджиева, взятого в плен в январе 2015 года под Дебальцевом, даже не вывозили из СИЗО в Бахмуте, пояснив ему: “А тебя из списков вычеркнули”. Между тем, посетовал адвокат, “именно в целях обмена мы согласились с ним на рассмотрение нашего дела по сокращенной процедуре” (Украина выдает пленных только после вынесения им приговора). 11 декабря Гаджиев был осужден к 15 годам колонии.

В среду у блокпоста “Майорское” под Горловкой прошел обмен пленными между Украиной и боевиками ДНР и ЛНР. Украинская сторона передала боевикам 240 пленных, те выдали Киеву 74 человека. Первоначально в списке лиц, выдаваемых Киевом, было 306 фамилий. Однако 43 фигуранта перечня к моменту обмена уже отбыли сроки, а еще 23 отказались возвращаться на оккупированные боевиками территории.