Среда, 27 декабря 2017

Видеосервис YouTube принес извинения за блокировку ролика политика Алексея Навального с призывом к участию во всероссийской акции 28 января в поддержку “забастовки избирателей”. Об этом сообщает сам политик.

“К сожалению, многочисленные ссылки в описании были восприняты как спам. Приносим извинения за ошибочную блокировку. У нас есть команда, которая занимается выявлением и удалением спама с YouTube. Иногда видео, попадающее на проверку, ошибочно снимается. Когда нам сообщают об ошибке, мы просматриваем контент и предпринимаем соответствующие действия, включая восстановление видео и каналов”, – говорится в опубликованном Навальном ответе видеосервиса.

По мнению политика, письмо доказывает, что в YouTube “идет ручной мухлеж с роликами политического содержания”. Навальный напоминает, что сначала причиной удаления ролика в видеосервисе назвали наличие “неправомерных хэштегов”.

Ролик стал недоступен вечером в среду и был разблокирован около полудня в четверг. “Но в каком-то смысле план Кремля удался – видео вылетело из трендов и тд. Мы не досчитаемся миллиона проинформированных людей”, – отметил Навальный.

В понедельник Центризбирком отказался зарегистрировать инициативную группу по выдвижению Навального кандидатом в президенты, указав на наличие у него условной судимости по делу “Кировлеса”. Между тем часть 3 статьи 32 Конституции лишает избирательного права только граждан, находящихся в местах лишения свободы, но не тех, кто отбывает условные сроки. Таким образом, определение Конституционного суда о запрете условно осужденным баллотироваться на выборах до погашения судимости, на которое сослались чиновники, противоречит Основному закону.

Сразу же после решения ЦИКа на YouTube-канале Навального появилось его обращение с призывом к бойкоту выборов. В среду политик назначил всероссийскую акцию протеста против неконкурентных выборов на воскресенье, 28 января. “Окончательно понятно, что Путину и Кремлю нужна только явка, – заметил политик. – Свои 70 процентов они уже получили – это им ясно из элементарного анализа линейки кандидатов, которых они сами отобрали… Задача “победы” решена, и до 18 марта они будут решать только вопрос прихода людей на участки”.

Участвовать в выборах в таких условиях, отметил Навальный, – “это решать проблемы Путина”. Суть “забастовки избирателей”, пояснил Навальный, состоит в том, чтобы не признавать “переназначение Путина” выборами, бойкотировать их и агитировать за бойкот других граждан, а также организовать наблюдение на участках, чтобы не допустить фальсификации явки.

“Мы не хотим ждать еще шесть лет. Мы хотим конкурентных выборов прямо сейчас”, – подчеркнул политик. Предварительные уведомления об акции, добавил Навальный, его штабы в регионах подают уже теперь. “Чтобы ни один чинуша нам не сказал потом “ой, площадь занята конкурсом танца живота”, – пояснил политик.

В четверг Навальный обжаловал в Верховном суде решение Центризбиркома об отказе в регистрации инициативной группы. “Сегодня в Верховный суд был подан административный иск о защите избирательных прав и признании незаконным постановления ЦИК”, – сообщил юрист Фонда борьбы с коррупцией Иван Жданов. По его словам, рассмотрение иска назначено на 30 декабря в 11:00.