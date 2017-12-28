Четверг, 28 декабря 2017

Лидера Партии националистов Дмитрия Демушкина, заключенного в ИК-2 общего режима в городе Покров Владимирской области, допрашивают в статусе свидетеля по делам о протестах 5 ноября. Такую информацию передает ОВД-Инфо со ссылкой на Дмитрия Бахарева, адвоката политзека.

Кроме того, с Демушкиным раз в неделю проводят “беседы” оперативники как из регионального, так и из столичного главков ФСБ. “Угрожают новым уголовным сроком, говорят ему, что он оттуда (из заключения. – Ред.) больше не выйдет”, – рассказал Бахарев.

Как следует из публикации, силовики в частности угрожают Демушкину фабрикацией дела по фактам, изложенным в некоем фильме РЕН-ТВ. В нем, пояснил адвокат, есть кадры, на которых Демушкин вместе с сопредседателем Партии националистов Юрием Горским и лидером “Артподготовки” Вячеславом Мальцевым “шутят по поводу будущей революции”. По предположению ОВД-Инфо, речь идет о фильме “Попались”, выпущенном в эфир 9 сентября 2016 года.

Оперативники ФСБ, добавил Бахарев, начали посещать Демушкина еще в Москве, когда он после приговора был отправлен в СИЗО-1 “Матросская Тишина”. “Он все шутил, что хоть в колонии от них отдохнет, – заметил адвокат. – Не вышло”.

В ИК-2, по словам Бахарева, Демушкина содержат в некоем “секторе усиленного контроля”. “Они там маршируют круглосуточно”, – описал юрист порядки в этом секторе.

Политзек опасается за свою жизнь и здоровье, заключил адвокат.

Приговор Демушкину вынес 25 апреля судья Нагатинского райсуда Москвы Антон Филатов. Политик был осужден к сроку два с половиной года по части 1 статьи 282 УК (возбуждение расовой ненависти либо вражды через интернет) за публикацию на личной ВК-странице двух фотографий. Демушкина, полгода до приговора содержавшегося под домашним арестом, взяли под стражу в зале суда.

Разбирательство проходило в закрытом режиме. Сам подсудимый вину не признал.

17 июля Мосгорсуд подтвердил приговор политзеку.

В связи с подготовкой акции 5 ноября СКР возбудил два дела. По первому проходят Мальцев и пятеро его сторонников: Юрий Корный, Андрей Кептя, Андрей Толкачев, Александр Свищев и Надежда Петрова. Мальцеву вменяется часть 1 статьи 205.4 УК (организация террористического сообщества), предусматривающая срок от 15 лет до пожизненного. Остальным пятерым инкриминирована часть 2 этой же статьи (участие в террористическом сообществе; от 5 до 10 лет), а Корному, Кепте и Толкачеву – также часть 1 статьи 30 – пункт “а” части 2 статьи 205 кодекса (подготовка теракта в составе группы лиц по предварительному сговору; до 10 лет).

Корный, Кептя и Толкачев заключены в СИЗО; Свищев и Петрова скрылись. Мальцев эмигрировал из России еще летом, после известия о том, что против него намереваются открыть дело об экстремизме. В середине ноября он объявил, что получил политубежище в некоей европейской стране.

По второму делу в Москве арестованы Сергей Озеров из Арзамаса, Нижегородская область, а также Олег Иванов и Олег Дмитриев из Альметьевска, Татария, прибывшие в столицу для участия в протестах. Им также вменены часть 1 статьи 30 – пункт “а” части 2 статьи 205 УК.

Кроме того, в Москве содержится арестованный в Саратове местный активист “Артподготовки” Сергей Рыжов. Ему инкриминировано схожее обвинение – по части 1 статьи 30 – части 1 статьи 205 УК (подготовка теракта; до семи с половиной лет). В отличие от дел, открытых в Москве, дело Рыжова фабрикует не СКР, а ФСБ.