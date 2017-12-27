Среда, 27 декабря 2017

Московский городской суд признал законным назначение обязательных работ бывшей участнице Pussy Riot Марии Алехиной и фотографу Денису Бочкареву за акцию “С днем рождения, палачи”. Об этом сообщает “Медиазона” со ссылкой на адвоката Олега Елисеева.

20 декабря, в День работников органов безопасности и столетия спецслужбы, Алехина и активистка Ольга Борисова привязали баннер “С днем рождения, палачи!” к решеткам на дверях здания ФСБ на Большой Лубянке. Вместе с Алехиной были задержаны фотографы Бочкарев и Андрей Золотов, снимавшие акцию. Золотова в последствии отпустили, а Бочкарев, как и Алехина, были оставлены до суда в отделе полиции “Мещанский”.

На следующий день судья Мещанского райсуда Москвы Юлия Мордвина назначила Алехиной 40 часов обязательных работ. Активистка была объявлена виновной по части 6.1 статьи 20.2 КоАП (участие в несанкционированном пикетировании, повлекшее создание помех функционированию объектов жизнеобеспечения, транспортной или социальной инфраструктуры, связи, движению пешеходов или транспортных средств). Бочкареву судья назначила 60 часов обязательных работ. Судья постановила, что закон о СМИ распространяется только на штатных сотрудников и на тех, с кем у редакции составлен договор. Документов, подтверждающих, что он действовал по заданию редакции, у Бочкарева не было, а значит, его действия квалифицируются как участие, заявила судья.

20 декабря прошли и другие акции, связанные со столетием ВЧК. У здания ФСБ активистки Вера Лаврешина, Елена Захарова и их соратники провели серию одиночных пикетов. Они стояли с плакатами “Сто лет ЧК. Вы рождены, чтоб всех нас сделать пылью”, “Сталин унд Гитлер унд Путин капут”, “Fuck your GULAG”. Один из пикетчиков держал крымскотатарский флаг.

Кроме того, в среду координатор проекта “Декоммунизация” Дмитрий Энтео (Цорионов) и несколько активистов наклеили на здание на углу Варсонофьевского переулка и Большой Лубянки, где была первая штаб-квартира ВЧК и тюрьма, надпись “Здесь чекисты убивали людей”. В завершение акции Энтео разбил об асфальт принесенный с собой бюст основателя и главы ВЧК Феликса Дзержинского.

Полиция задержала корреспондента телеканала “Дождь” Владимира Роменского и оператора Владимира Комиссарова, которые освещали акцию. Спустя несколько часов их отпустили.