Четверг, 28 декабря 2017

Судья Мещанского райсуда Москвы Юлия Мордвинова оштрафовала на 30 тысяч рублей главу совета муниципальных депутатов Красносельского района Илью Яшина. Об этом сообщает “Медиазона”.

Судья объявила Яшина виновным по части 2 статьи 20.2 КоАП (проведение публичного мероприятия без подачи уведомления в установленном порядке) за акцию, которая прошла в воскресенье в Лермонтовском сквере.

Защита просила прекратить административное производство. Адвокат Михаил Бирюков заявил о нарушениях, допущенных при оформлении протокола. В нем говорится, что Яшин не подавал уведомление о проведении мероприятия, однако из документов следует, что на утро 24 декабря в Лермонтовском сквере была заявлена встреча с муниципальными депутатами.

“Яшин организовал встречу с избирателями, для которой не нужно согласований”, – отметил адвокат Александр Глушенков. Как подчеркнул юрист, хотя правонарушения и не было, часть 2 статьи 20.2 устанавливает разную ответственность для граждан и должностных лиц. Яшин в данном случае выступал как должностным лицо, глава совета депутатов.

В четверг полицейские задержали Яшина возле его дома. Его отвезли в отдел полиции “Красносельский”, где составили протокол, а затем в суд.

В понедельник вечером Яшин сообщил, что к его родителям приходили полицейские. “Ищут меня – хотя я ни от кого не прячусь. Больше всего раздражает, когда родственников начинают дергать, тем более почти ночью”, – отметил политик.

24 декабря в Москве в Лермонтовском сквере прошла несогласованная акция “День свободных выборов”, организованная советом депутатов Красносельского района. В акции приняли участие свыше 500 человек.

Первоначально акцию предполагалось провести в форме муниципального праздника, но столичная мэрия незаконно отказала в его согласовании. Яшин оспорил отказ в Мосгорсуде, однако 20 декабря проиграл разбирательство.

Утром в воскресенье Яшин написал на своей ФБ-странице, что формат акции изменен. Мэрия, пояснил он, заблокировала подготовительные работы в Лермонтовском сквере: монтаж сцены, развертывание полевой кухни и т. п. Поэтому Яшин принял решение провести акцию в форме собрания граждан, издав как глава муниципального округа соответствующее распоряжение. Он предупредил сторонников, что собрание не предусматривает демонстрацию символики и агитации, поэтому флаги и плакаты во избежание осложнений с полицией приносить не следует.

Однако УМВД по Москве после полудня призвало граждан воздержаться от участия в акции, заявив, будто она не согласована, хотя собрания согласований не требуют. Силовики пригрозили “всеми необходимыми мерами по его (мероприятия. – Ред.) пресечению”.

Незадолго до 15 часов – времени начала акции – домой к Яшину явились полицейские. К подъезду подъехали два полицейских автобуса. При этом номер квартиры полицейские не знали и ходили по всем этажам, звоня в квартиры соседей.

Непосредственно перед встречей Яшина остановили у подъезда и зачитали ему предупреждение прокуратуры, запрещающее акцию. После этого оппозиционер отправился в Лермонтовский сквер.

Акция свелась к примерно 25-минутному выступлению Яшина перед собравшимися. Полицейские не задерживали граждан, однако все время заявляли, что акция не согласована, и призывали покинуть сквер. Тем не менее никто задержан не был.