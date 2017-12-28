Четверг, 28 декабря 2017

Британский парламент потребовал от Facebook и Twitter в течение трех недель предоставить детальную информацию о российском вмешательстве в референдум по выходу Великобритании из Евросоюза (Brexit), сообщает The Guardian. В противном случае соцсети могут быть подвергнуты санкциям.

Председатель комитета по делам культуры, СМИ и спорта Дэмьен Коллинз, возглавляющий парламентское расследование, назвал “неадекватной” реакцию соцсетей на запрос о получении информации. “Должен быть способ тщательного отслеживания действий, который такие компании, как Facebook, внедряют, чтобы идентифицировать источники дезинформации, особенно когда это политически мотивировано и исходит от другой страны”, – сказал Коллинз.

Соцсети должны рассказать парламенту, как они могут противостоять подобным действиям, отметил глава комитета. “А мы, в свою очередь, должны будем им сказать, чтобы они лучше следили за тем, что происходит на их сайтах”, – сказал Коллинз. При этом

он не исключил, что в случае отсутствия ответа в отношении соцсетей будут введены санкции, например, ограничения на размещение рекламы.

14 декабря администрация Facebook заявила, что в преддверии Brexit Россия не проводила платных политических кампаний в соцсети. Российское Агентство интернет-исследований, известное также как “фабрика троллей”, оплатило лишь три рекламных поста, касавшихся вопросов иммиграции и рассчитанных как на британскую, так и на американскую аудиторию. Британцам сообщения демонстрировались четыре дня в мае 2016 года, за месяц до референдума. Общая стоимость постов составила всего 97 центов. Результаты проведенного расследования Facebook направила в парламент, а также в Избирательную комиссию Британии.

22 декабря британский министр иностранных дел Борис Джонсон на пресс-конференции в Москве заявил, что Великобритания готова “перевернуть страницу” в теме о вмешательстве России в избирательные кампании стран Запада, после того как такое вмешательство “останется в прошлом”. При этом британский министр отметил, что попытки вмешательства в Brexit оказалось безуспешным.

“К сожалению, было очень много свидетельств вмешательства России в выборы в Германии, Дании, Франции, Соединенных Штатах Америки, – сказал Джонсон. – Однако, как я говорил, нет никаких доказательств успешного российского вмешательства в Великобритании”.