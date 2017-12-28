Четверг, 28 декабря 2017

В Краснодаре избит руководитель “Экологической вахты по Северному Кавказу” Андрей Рудомаха. Об этом сообщает адвокат Алексей Аванесян.

У эколога перелом костей носа и тяжелое сотрясение мозга, он госпитализирован. “Со слов Рудомахи, били кастетом. На лбу виден след от тупого предмета, – рассказал адвокат. – Похитили отснятый материал, аппаратуру, паспорта, деньги и прочее”.

“Не любят чиновники, когда экологи фотографируют их дворцы на побережье”, – отметил Аванесян. В полицию подано заявление о возбуждении уголовного дела.

Нападение произошло поздно вечером в четверг, когда Рудомаха, активист “Эковахты” Виктор Чириков и сопровождавшая их журналистка “Свободных медиа” Вера Холодная вернулись с инспекции черноморского побережья, сообщает “Кавказ.Реалии”.

“Они приехали с инспекции, только начали открывать ворота, подбежали трое молодых людей начали опрыскивать баллончиком, ударили Андрея ногой по лицу. У него сломан нос, девушку журналистку тоже обрызгали из баллончика, Чирикова ударили сильно по животу. Забрали рюкзаки, забрали камеры, документы, деньги и скрылись”, – рассказала экологическая активистка Арина Лисовец.

“Напали трое мужчин с капюшонами, надетыми на голову. Сначала избили Андрея Рудомаху. Затем мне и Виктору Чирикову пшикнули перцовым баллончиком в лицо. Я запомнила приметы нападавшего на меня мужчины – мешковато-спортивная одежда, рост выше среднего, одет в серую либо темно-синюю толстовку и серые треники. Нападавшие делали все максимально тихо и молча. Кроме баллончика, меня не тронули, только толкнули”, – рассказала Холодная.

На похищенной фотокамере, предположительно, находились снимки дачи премьер-министра Дмитрия Медведева, находящейся в Краснодарском крае.

В ночь на 9 сентября 2016 года в Приморско-Ахтарском районе на лагерь противопожарной экспедиции российского отделения Greenpeace и “Эковахты “напали восемь неизвестных крепкого сложения. Преступники, вооруженные дубинками, ножами и пистолетами, избили активистов и повредили их имущество; в одну из машин экспедиции бросили светошумовую гранату. Сильнее всех пострадали Михаил Крейндлин, руководитель программ по особо охраняемым территориям российского Greenpeace, и Андрей Поломошнов, глава общества “Добровольные лесные пожарные Забайкалья”. Медики увезли их в больницу.

Экозащитники заметили, что за нападением могут стоять краевое УФСБ, региональный департамент внутренней политики, а также директор Бейсугского нерестово-выростного хозяйства Игорь Джеус и приморско-ахтарское казачество. Расследование нападения результатов не дало.