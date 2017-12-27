Среда, 27 декабря 2017

Кадровая чистка, организованная ФСБ в СКР в связи с делом о взятке от вора в законе Захария Калашова (Шакро Молодого), может привести к реформированию следственного ведомства. Об этом сообщает “Коммерсант” со ссылкой на неназванный источник, “близкий к расследованию”.

Как утверждается, в Кремле рассматривают два варианта. Первый – возвращение СКР в структуру Генпрокуратуры. Второй вариант – упразднение ведомства с разделением его функций между прокуратурой и полицией.

Преобразования, по словам собеседника издания, ожидаются уже ближайшей весной.

Дело о взятках от Шакро ФСБ возбудила летом 2016 года. Тогда же в СИЗО были отправлены первый замначальника столичного главка СКР Денис Никандров, начальник управления собственной безопасности центрального аппарата ведомства Михаил Максименко и его зам Александр Ламонов. По части 6 статьи 290 УК (получение взятки в особо крупном размере) им грозит от 8 до 15 лет колонии. Как утверждает ФСБ, чиновники за взятку 200 тысяч долларов разваливали дело, возбужденное против Шакро после перестрелки, произошедшей в декабре 2015 года на Рочдельской улице в центре Москвы. В дальнейшем арестованным вменили еще ряд эпизодов взяточничества.

В среду был задержан и в тот же день арестован новый фигурант дела – бывший начальник управления СКР по Центральному округу Москвы Алексей Крамаренко. Он ушел из следственного ведомства как раз после возбуждения дела о взятках от Шакро и устроился в службу безопасности “Роснефти”. По информации “Коммерсанта”, не исключен и еще ряд арестов по делу.

Информация о возможной реформе следственной системы в России периодически появляется в СМИ в последние годы. Сообщалось о разных вариантах – от усиления СКР путем передачи ему части дел, тогда расследовавшихся полицией и ныне упраздненным Госнаркоконтролем, до упразднения этого ведомства.