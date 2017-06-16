Четверг, 28 декабря 2017

Статья

Не валяй дурака с Америкой

Когда Путин напал на Украину, с ним общались как с подростком-второгодником, доказывающим свою силу в младших классах. Но теперь американцы будут обращаться с ним как с взрослым. Теперь ему придется понять, что означает настоящее американское раздражение. Вряд ли это то, чего он добивался.

Виталий Портников

16.06.2017

Статья

Наказание без отступления

Теперь, когда принят закон о санкциях, говорить о внутриполитической борьбе как-то неуместно. Кто с кем борется? В нижней палате за него проголосовало 419 человек против 3, в Сенате – 98 против 2. Это называется консенсус. Но МИД все равно говорит и о борьбе, и о русофобии.

Владимир Абаринов

31.07.2017

Российский бизнес с тревогой ждет новых американских санкций. В особенной опасности ощущают себя “форбсы”. По утверждению

интернет-издания The Bell, они спешно нанимают юристов и лоббистов в Вашингтоне, но и те отвести угрозу не в силах. “Непонятно ничего, – говорит один из них, уже наведавшийся в столицу США. – Ни кто работает над этими санкциями, ни кто составляет санкционный список, ни какие в нем будут критерии, ни источники информации, которые лягут в основу”.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, как водится, предупреждает, что Москва будет “отвечать зеркально”, президент Сбербанка Герман Греф говорит, что по сравнению с новыми санкциями “холодная война покажется детской забавой”, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявляет: “В случае, когда в адрес России вводятся различные рестрикции, они, конечно, не могут оставаться без соответствующего ответа”. А сам президент обещает продлить амнистию для возвращающихся капиталов.

Тем временем иностранные инвесторы усиленными темпами выводят капиталы https://www.rferl.org/a/foreign-investors-reported-fleeing-russia-at-year-end-2017-amid-worries-new-us-sanctions-oligarchs-state-corporations-close-kremlin/28940941.html из России и аналитики предсказывают”лавинообразный” отток средств нерезидентов.

Откуда этот страх? Судя по всему, его источником стала статья “Как определить кремлевскую правящую элиту и ее агентов”, опубликованная на сайте Атлантического совета (русский перевод здесь. Ее авторы Андерс Ослунд, Дэниел Фрид, Андрей Илларионов и Андрей Пионтковский пишут, что в начале февраля Министерство финансов США представит Конгрессу доклад “об олигархах и полугосударственных компаниях Российской Федерации”, который должен содержать “идентификацию наиболее значительных политических фигур и олигархов в Российской Федерации, определяемых их близостью к российскому режиму и их состоянием”. Авторы статьи предлагают критерии этой идентификации. 4 декабря Форум свободной России в Вильнюсе, руководствуясь этими критериями и дополнив их, утвердил “список Путина”. В раздел списка под названием “Золотые дети” внесены, в частности, Путина-Тихонова Е., Путин И. и Кабаева А., в раздел “Соловьи” – Гундяев В. (Кирилл) и Андрей Норкин, в раздел “Зарубежные агенты” – Шредер Г., Берлускони С. и Киссинджер Г., в раздел “Пособники” – Гергиев В., Пореченков М., Стоун О.

О каком докладе идет речь? Его требует от Минфина закон “Противодействие противникам Америки посредством санкций”, принятый Конгрессом этим летом и подписанный президентом Трампом 2 августа. Закон кодифицировал санкции, введенные ранее президентскими указами. Для более гладкого прохождения санкции против России объединили в один документ с санкциями против Ирана и Северной Кореи. Закон принимался в обстановке активного противодействия администрации Трампа. Президент полагал, что он связывает ему руки и мешает вести политический торг, а также ставит в невыгодное положение американский бизнес. Однако поддержка закона в обеих палатах была настолько могучей, что применять президентское вето было совершенно бессмысленно – Конгресс легко преодолевал его. Сенат принял закон 98 голосами против двух, Палата представителей – 419 против трех. Президент нехотя подписал его, присовокупив заявление о том, что это “плохая сделка”. Было ясно, что правительство будет исполнять закон в минимальном объеме.

28 сентября сенаторы Джон Маккейн и Бенджамин Кардин, вносившие законопроект в верхнюю палату, решили поторопить президента. Они направили ему письмо, в котором призвали его применить закон “в самом полном масштабе” и тем самым “защитить американские интересы”. Особенное внимание сенаторы просили уделить секторальным санкциям против оборонного сектора и разведки и энергетической отрасли, а также помощи демократическим институтам в Европе и странах бывшего СССР. Они напоминали президенту, что 1 октября – крайний срок введения санкций против оборонного сектора России.

Спустя без малого месяц администрация ответила списком компаний, к которым можно было бы применить санкции. В списке значились АО “Адмиралтейские верфи”, концерн “Алмаз-Антей”, концерн “Калашников” и другие “фамильные бриллианты” российского оборонпрома, а также ФСБ, СВР, ГРУ и их подрядчики. При этом Госдеп, которому закон вменяет в обязанность составление списка, пожаловался на сложность задачи и нехватку кадров, а должностные лица администрации подчеркивали, что это пока всего лишь набросок списка.

Теперь приближается новый дедлайн. Закон гласит, что не позднее чем через 180 дней после его вступления в силу министр финансов после консультаций с директором Национальной разведки и государственным секретарем должен направить Конгрессу подробный доклад, о котором шла речь выше. Срок этот истекает 1 февраля. С этим положением закона и связаны надежды поборников максимального ужесточения санкций и страхи русских олигархов.

Но пока нет никаких признаков того, что администрация уложится в срок, а главное – что добросовестно исполнит закон. Например, указ об исполнении “глобального закона Магнитского” Дональд Трамп подписал с опозданием на 11 дней против дедлайна, причем из российских граждан в санкционном списке фигурирует лишь один человек – сын генпрокурора Артем Чайка. Более злостных нарушителей прав человека и коррупционеров в России не нашлось. Это насмешка над законом.

Так что вполне может статься, что и на этот раз тревога окажется ложной.