Четверг, 28 декабря 2017

В Нью-Йорке произошел пожар в многоквартирном доме, погибли по меньшей мере 12 человек. Об этом сообщает CNN

Возгорание случилось поздно вечером на первом этаже пятиэтажного здания в Бронксе. Очевидцы рассказали, что пожар начался внезапно, а помещения быстро заполнились черным дымом. Причина пожара пока не установлена.

Из здания спасли 12 человек. Четверо из них госпитализированы в тяжелом состоянии.

Пожарные отметили, что тушение осложнялось сильным ветром, который раздувал пламя. В борьбе с огнем принимало участие около 170 пожарных. Локализовать пожар удалось только через три часа.

Одним из погибших стал годовалый ребенок, сообщил мэр города Билл Де Блазио. По его словам, при разборе завалов могут быть найдены тела новых жертв.

Пожар стал самым крупным в Нью-Йорке по количеству жертв с 1990 года, когда в результате поджога в клубе Happy Land погибли 87 человек.