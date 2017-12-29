Пятница, 29 декабря 2017

Как обычно заказывают эвакуатор? Находят в бардачке карту и ищут страницу с соответствующим разделом. Или, как вариант, сидя перед монитором компьютера, выписывают заблаговременно себе в блокнотик несколько номеров телефонов. Вот в этом и заключается ваша ошибка! Ведь заказывая эвакуатор, вы выбираете уровень комфортности и надежности перевозки вашего любимого авто.

Итак, ситуация. Ваша машина стоит на дороге, вам нужно как можно быстрее доставить ее на место стоянки или ремонта. Но, набрав номер телефона, вы сами того не подозревая, можете попасть в цепь незапланированных проблем. Вот небольшой список подобных ситуаций:

Эвакуатор опаздывает. Вы после часа безрезультатных ожиданий нервно набираете номер, где диспетчер вам будет рассказывать о якобы больших пробках или о случившихся в дороге неполадках с машиной. Хотя диспетчер на момент вашего заказа уже знал, что эвакуатор вовремя к вам не приедет. Но это не помешало ему принять от вас заявку. Какое ему дело до вашего времени, этому человеку важно получить свой процент от перевозки и ради этого он готов на любые ухищрения.

На прибывший к вам эвакуатор страшно смотреть. Вот представьте: ваш маленький «гольф» втягивают внушительной «джиповской» лебедкой на самодельную и, к тому же, проржавевшую платформу. А перрон этот тянет, в свою очередь, дряхлая кабина Мерседеса 1979 года выпуска. После загрузки вы видите, что задняя часть вашей машины угрожающе свешивается над дорогой, а платформа проседает почти до покрышек. И это не фантазия, это реальность! Случаев с автомобилями, которые попадали в более серьезные переделки в процессе перевозки, великое множество.

Вы представить себе не можете, как часто нашей компании приходится перевозить на большегрузных авто сломавшиеся эвакуаторы конкурентов. Да, ломается вся техника, но лидерами хит-парада по эвакуации эвакуаторов являются «Бычки». Вот и приходится спасать ни в чем не повинного клиента конкурентов и сломавшийся эвакуатор.

Вы обращаете внимание на объявления, где пишут «эвакуатор дешево»? Тогда не стоит начинать свой разговор с вопроса «сколько стоит данная услуга». Потому что ловкий оператор сразу поймет, что вы не очень компетентны в подобных делах. Он вам ответит, например: «от 1000 рублей». Как правило, обрадованный автолюбитель тут же делает заявочку на услугу, а по приезду эвакуатора окажется, что загрузка вашего авто была чрезвычайно сложной, что у нее были заблокированы колеса, что путь оказался более долгим. Ну и для пущей убедительности еще пару причин назовут, и все это для того, чтобы к заявленной 1000 вы доплатили еще 600.

И чтобы не оказаться легкой добычей, обращение к оператору должно быть примерно следующим: «Мне нужно эвакуировать мой Форд Фокус из района метро Коломенская в район ст. Черная речка. Авто после аварии, поэтому переднее правое колесо не крутится. Машину нужно перевезти в ближайший час. Сколько это будет стоить?» И таким образом можете обзвонить несколько подобных служб и найти эвакуатор со сдвижной платформой. Оператору такой информации будет достаточно, чтобы назвать точную стоимость услуги.

И напоследок еще один важный совет. Если вы решили искать эвакуатор дешево по Интернету, обязательно обращайте внимание на наличие полноценно функционирующего форума и гостевой книги. Также не забудьте взглянуть на имеющиеся отзывы. Компании, заработавшие себе хорошую репутацию, очень ею дорожат, ведь пара разгромных отзывов способны испортить имидж, создающийся годами. И если они на своем сайте пишут эвакуатор дешево, то, значит, так оно и есть!