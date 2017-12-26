Вторник, 26 декабря 2017

В Донецкой области возле контрольного пункта “Майорское” в районе Горловки начался обмен пленными между украинской стороной и боевиками ЛНР и ДНР. Об этом сообщает “Громадське ТБ”.

Первоначально обмен планировался по формуле “306 на 74″. Однако 43 человека, которые должны быть среди 306 пленных с украинской стороны, отбыли наказание и были освобождены из-под стражи, поэтому не приехали на обмен. Также около 20 человек, которых привезли на обмен, отказались возвращаться на подконтрольные боевикам территории Луганской и Донецкой областей. Уполномоченный украинского Совета по правам человека Валерия Лутковская отметила, что у каждого будут спрашивать в присутствии представителей Красного Креста, хочет ли он участвовать в обмене.

В 13:50 (14:50 мск) списки на обмен были согласованы полностью. На украинскую территорию въехали автобуса с 16 украинцами, которые находились в плену у ЛНР. В ответ украинская сторона передала 75 человек вместо 99, которые были в списке.

Из ДНР вернулось 58 украинцев. Украина же вместо включенных в список 207, отдала 165 пленных. Другие, по словам представителей украинской стороны, заявили о нежелании возвращаться на оккупированные территории.

В числе освобожденных – сотрудник киевской НПО “Центр UA” Владимир Фомичев и религиовед из Донецка Игорь Козловский.

Президент Петр Порошенко по телефону поздравил освобожденных заложников, сообщил его пресс-секретарь Святослав Цеголко.

Договоренность о новогоднем обмене пленными между Украиной и пророссийскими боевиками была достигнута во время состоявшихся 16 ноября телефонных переговоров президента России Владимира Путина с “главой ДНР” Александром Захарченко и Игорем Плотницким, который тогда возглавлял ЛНР.

13 декабря представитель Украины в Трехсторонней контактной группе в Минске, вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко заявила , что переговоры по условиям обмена пленными затрудняются, поскольку многие арестованные боевики не хотят возвращаться на контролируемую боевиками территорию. “В ходе подготовки многие категорически отказываются ехать в ОРДЛО (территория так называемых ДНР и ЛНР. – Ред.), а мы силой тянуть их не можем, потому что мы являемся правовым государством. А главари оккупированных территорий пытаются на этом играть и спекулировать, поэтому ищем решения всех проблемных вопросов, пытаемся найти компромисс”, – отметила Геращенко.

В понедельник Захарченко заявил, что обмен произойдет 27 декабря. “Сегодня были обговорены последние условия, и 27 числа этого месяца произойдет обмен по формуле “306 на 74″, – сказал Захарченко. Россия отказывается выдавать в рамках обмена находящихся в стране украинских политзаключенных.

Захарченко назвал дату обмена пленными после встречи с “и.о. главы ЛНР” Игорем Пасечником, представителем Украины в гуманитарной подгруппе, лидером пророссийского движения “Украинский выбор” Виктором Медведчуком и патриархом Кириллом. По словам предстоятеля РПЦ, украинское руководство уже согласовало с боевиками все детали обмена пленными. Патриарх выразил надежду, что после новогоднего обмена освобождение пленных продолжится. “Я надеюсь, что обмен пленными, который произойдет, положит начало этому процессу, потому что в списки не вошли все те, кто еще некоторое время будет находиться в плену, но выражаю горячую надежду на то, что этот первый этап продолжится дальнейшими усилиями по освобождению всех находящихся в заключении”, – сказал Кирилл.