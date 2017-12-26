Вторник, 26 декабря 2017

Администрация ИК-21 строгого режима в поселке Икса Плесецкого района Архангельской области поместила политзека Сергея Мохнаткина, осужденного по делам о нападениях на полицейских и на фсиновца и об оскорблении еще одного фсиновца, в помещение камерного типа – внутреннюю тюрьму колонии. Об этом во вторник сообщила на своей ФБ-странице знакомая политзека Татьяна Пашкевич со ссылкой на московского адвоката Сергея Андропова, который посетил Мохнаткина в ИК-21.

Когда именно политзека отправили в ПКТ, в публикации не уточняется. Пробудет он там до февраля. По предположению Пашкевич, взыскание, наложенное на Мохнаткина, связано с неоднократно проводившимися им голодовками. В колонию из региональной больницы ФСИН политзека вернули в середине октября; в ноябре он держал очередную голодовку. Не исключено, что именно тогда его и отправили в ПКТ, дав срок три месяца.

“Ведет себя, как обычно, нервно по отношению к охране, – добавила Пашкевич. – Здоровье на вид ничего, жалуется по-прежнему на боли в позвоночнике”.

Первый срок – два с половиной года – Мохнаткин отбывал в 2010-2012 годах. Тогда его также осудили по обвинению о нападении на милиционеров. Приговор к колонии-поселению политзеку позже ужесточили, переведя его в колонию общего режима. Мохнаткин был помилован президентом Дмитрием Медведевым и освободился за несколько месяцев до истечения срока.

В 2014 году по схожему делу – о нападении на силовиков из 2-го оперполка УМВД по Москве – Мохнаткин получил четыре с половиной года. Два последующих дела против него открыли уже после прибытия в ИК-4. В июне 2016-го стало известно, что по третьему делу – об оскорблении фсиновца – политзеку добавили к сроку еще 11 месяцев.

20 марта нынешнего года судья Котласского горсуда Сергей Шикин приговорил Мохнаткина к двум годам строгого режима по делу о нападении на дежурного помощника начальника ИК-4 А. Веселова. С учетом частичного сложения сроков по предыдущим делам политзеку осталось пробыть в заключении 11 месяцев.

Это дело СКР возбудил, чтобы покрыть шестерых фсиновцев, жестоко избивших Мохнаткина в колонии 4 марта 2016 года. Тогда политзек получил компрессионные переломы 1-го и 2-го поясничного позвонков. Из-за этих переломов он до сих пор нуждается в лечении.