Среда, 27 декабря 2017

Лидер Объединения перевозчиков России Андрей Бажутин исчез из здания Смольнинского райсуда Петербурга, куда был доставлен под конвоем полиции для разбирательства по административному протоколу. Об этом сообщил на своей ФБ-странице правозащитник Динар Идрисов.

Судья Екатерина Мезенцева отложила слушания на 12 часов 11 января 2018 года под предлогом того, что привлекаемый не был извещен о месте и времени заседания.

Между тем “Активатика” некоторое время назад передала, что в Москве представителей инициативной группы за выдвижение Бажутина кандидатом в президенты не допускают в ЦИК сдать собранные подписи, а само здание комиссии оцеплено силовиками. Вероятнее, однако, что такие меры приняты в связи с визитом в ЦИК Владимира Путина, который лично явился в комиссию сдать подписи, поданные за него.

11 декабря, за четыре дня до анонсированной забастовки дальнобойщиков, Бажутин был задержан в Ленинградской области оперативниками ЦПЭ и обвинен в езде без прав. На другой день его арестовали на 15 суток. Вечером во вторник, перед истечением срока ареста активиста, полицейские, писало ОВД-Инфо, забрали его из спецприемника и увезли в неизвестном направлении.

Позже выяснилось, что Бажутин доставлен в петербургский ОП-76 и там на него оформляют протокол об организации протестного автопробега 15 апреля. При этом срок давности привлечения активиста к ответственности по этому эпизоду уже истек.

1 декабря Минюст включил ОПР в реестр “иностранных агентов”.

Протесты дальнобойщиков в России продолжаются, хотя сейчас и не имеют массового характера.