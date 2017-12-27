Лидер ОПР Бажутин исчез из здания суда в Петербурге
Лидер Объединения перевозчиков России Андрей Бажутин исчез из здания Смольнинского райсуда Петербурга, куда был доставлен под конвоем полиции для разбирательства по административному протоколу. Об этом сообщил на своей ФБ-странице правозащитник Динар Идрисов.
Судья Екатерина Мезенцева отложила слушания на 12 часов 11 января 2018 года под предлогом того, что привлекаемый не был извещен о месте и времени заседания.
Между тем “Активатика” некоторое время назад передала, что в Москве представителей инициативной группы за выдвижение Бажутина кандидатом в президенты не допускают в ЦИК сдать собранные подписи, а само здание комиссии оцеплено силовиками. Вероятнее, однако, что такие меры приняты в связи с визитом в ЦИК Владимира Путина, который лично явился в комиссию сдать подписи, поданные за него.
11 декабря, за четыре дня до анонсированной забастовки дальнобойщиков, Бажутин был задержан в Ленинградской области оперативниками ЦПЭ и обвинен в езде без прав. На другой день его арестовали на 15 суток. Вечером во вторник, перед истечением срока ареста активиста, полицейские, писало ОВД-Инфо, забрали его из спецприемника и увезли в неизвестном направлении.
Позже выяснилось, что Бажутин доставлен в петербургский ОП-76 и там на него оформляют протокол об организации протестного автопробега 15 апреля. При этом срок давности привлечения активиста к ответственности по этому эпизоду уже истек.
1 декабря Минюст включил ОПР в реестр “иностранных агентов”.
Протесты дальнобойщиков в России продолжаются, хотя сейчас и не имеют массового характера.