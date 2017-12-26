Вторник, 26 декабря 2017

Лидер Партии прогресса Алексей Навальный назначил всероссийскую акцию протеста против неконкурентных выборов на воскресенье, 28 января. О принятом решении политик сообщил в своем блоге.

“Окончательно понятно, что Путину и Кремлю нужна только явка, – заметил оппозиционер. – Свои 70 процентов они уже получили – это им ясно из элементарного анализа линейки кандидатов, которых они сами отобрали… Задача “победы” решена, и до 18 марта они будут решать только вопрос прихода людей на участки”.

Участвовать в выборах в таких условиях, отметил Навальный, – “это решать проблемы Путина”.

“Ну, у каких-то кандидатов есть личные технические задачи, – продолжил политик. – Типа Явлинскому и “Яблоку” надо набрать 3 процента и получить госфинансирование. Если вам интересно этому помочь – идите и голосуйте. Для всех остальных случаев – забастовка избирателей”.

Суть “забастовки избирателей”, пояснил Навальный, состоит в том, чтобы не признавать “переназначение Путина” выборами, бойкотировать их и агитировать за бойкот других граждан, а также организовать наблюдение на участках, чтобы не допустить фальсификации явки.

“Мы не хотим ждать еще шесть лет. Мы хотим конкурентных выборов прямо сейчас”, – подчеркнул оппозиционер.

Предварительные уведомления об акции, добавил Навальный, его штабы в регионах подают уже теперь. “Чтобы ни один чинуша нам не сказал потом “ой, площадь занята конкурсом танца живота”, – пояснил политик.

В понедельник Центризбирком отказался зарегистрировать инициативную группу по выдвижению Навального кандидатом в президенты, указав на наличие у него условной судимости по делу “Кировлеса”. Между тем часть 3 статьи 32 Конституции лишает избирательного права только граждан, находящихся в местах лишения свободы, но не тех, кто отбывает условные сроки. Таким образом, определение Конституционного суда о запрете условно осужденным баллотироваться на выборах до погашения судимости, на которое сослались чиновники, противоречит Основному закону.

Сразу же после решения ЦИКа на youtube-канале Навального появилось его обращение с призывом к бойкоту выборов. Позже политик сообщил, что вместе со своими сторонниками начнет готовить уличную акцию протеста.

Во вторник Европейская служба внешних связей указала, что недопуск Навального к участию в президентской кампании “ставит под серьезное сомнение наличие политического плюрализма в России и демократичность выборов”. “Мы рассчитываем, что российские власти обеспечат равные условия политической деятельности для всех субъектов, в том числе и в контексте проведения президентских выборов 18 марта”, – заметили в Евросоюзе.

Между тем пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что призыв Навального к бойкоту выборов “безусловно, подлежит весьма скрупулезному изучению на предмет соответствия или противоречия нашему законодательству”.