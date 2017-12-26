Вторник, 26 декабря 2017

Вице-премьер Виталий Мутко покинул пост председателя оргкомитета чемпионата мира по футболу “Россия-2018″. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-службу организации.

“Оргкомитет “Россия-2018″ с сожалением принял новость о решении Виталия Мутко покинуть пост председателя организации. Совмещать должность генерального директора и председателя оргкомитета “Россия-2018″ с текущего момента будет Алексей Сорокин, который также является заместителем председателя наблюдательного совета организации. Изменения в руководстве Оргкомитета “Россия-2018″ никак не скажутся на ходе подготовки чемпионата мира по футболу-2018, – говорится в сообщении. – Мутко продолжит курировать подготовку регионов к чемпионату мира, равно как и осуществлять координацию возведения необходимой инфраструктуры турнира в должности заместителя председателя правительства. Наша цель остается неизменной – провести турнир на самом высоком организационном уровне для гостей и участников”.

“Сорокин будет председателем оргкомитета “Россия-2018″, я сосредоточусь на работе в правительстве. Сорокин будет выполнять функции и председателя оргкомитета, и нашего представителя в ФИФА. Работы еще много, но абсолютно уверен, что будет все подготовлено в срок и 30 мая передадим все документы в ФИФА”, – заявил Мутко агентству “Р-Спорт”.

В понедельник Мутко заседании исполкома Российского футбольного союза заявил, что приостанавливает на полгода работу президентом РФС. И.о. президента организации назначен ее гендиректор Александр Алаев.

О том, что Мутко покинет пост президента РФС, “Коммерсант” писал еще в конце прошлой недели. Тогда, однако, утверждалось, что чиновник намерен подать в отставку, а не приостанавливать работу на время. Один из источников газеты объяснял предстоящий уход Мутко с давлением Международной ассоциации футбольных федераций (FIFA). Как утверждалось, раньше эта структура никогда не высказывала претензий к Мутко, однако после принятого 5 декабря исполкомом Международного олимпийского комитета решения о пожизненном запрете чиновнику на аккредитацию на Играх позиция FIFA изменилась. Международная ассоциация, рассказал собеседник издания, “настойчиво рекомендовала, чтобы дисквалифицированный Мутко покинул пост в Российском футбольном союзе”.

Источник “Коммерсанта” также не исключил, что на позицию FIFA повлияли сообщения о том, что допинговый скандал может затронуть и российский футбол.