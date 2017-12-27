Среда, 27 декабря 2017

Силовики продолжают поиск экс-совладельца фабрики “Меньшевик” Ильи Аверьянова, открывшего стрельбу на территории предприятия. Об этом сообщает РИА “Новости”.

На территории фабрики полицейские и сотрудники Росвардии Аверьянова найти не смогли. “Полицией и Росгвардией завершена проверка территории и помещений фабрики “Меньшевик”. В настоящее время зона поиска мужчины, причинившего утром огнестрельное ранение гражданину, расширена”, – заявили в пресс-службе столичного главка полиции. В Москве объявлен план “Сирена”. Полицейским разослана ориентировка с фотографией Аверьянова. Оружие он оставил на фабрике, оно изъято полицейскими.

Утром на территорию фабрики прибыли судебные приставы и представители взыскателя для проведения исполнительных действий, в том числе, описи имущества. В какой-то момент Аверьянов и произвел несколько выстрелов по пришедшим из охотничьего карабина “Сайга”. “По предварительным данным, погиб охранник фабрики, как минимум два человека получили ранения”, – сообщил источник в полиции. Стрелявший забаррикадировался в здании, которое заблокировано полицией. Аверьянов передвигается по зданию и “оказывает активное сопротивление” силовикам.

“Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК (убийство) и части 1 статьи 222 (незаконный оборот оружия)”, – сообщила представитель столичного главка СКР Юлия Иванова.

Изначально сообщалось, что Аверьянов захватил нескольких заложников. “Эту информацию мы не подтверждаем”, – сказал официальный представитель ГУ МВД по Москве Юрий Титов. Между тем около 12:50 сообщалось, что силовики вывели с территории фабрики двоих человек.

Business FM удалось связаться с Аверьяновым по телефону. “Я сейчас тут сижу, забаррикадировался. Короче говоря, банда кавказская, осетинская во главе с двумя прокурорами. Один из прокуроров – это (Сослан) Дударов, заместитель прокурора ЮВАО – прямо записывайте. Второй прокурор – это (Георгий) Чехоев, заместитель прокурора Западного округа. Они следят за отъемом недвижимости. У меня по поддельным документам отобрали фабрику, разорили меня. У меня восемь детей. Вы знаете, я четыре года бьюсь. Они все перекупают, подделывают документы, по поддельным документам отсуживаются. Сегодня утром я пришел на работу, меня стали брать штурмом – с пистолетами, с оружием. У меня есть штатное оружие, я сегодня применил оборону. Одного застрелил, по-моему, насмерть, к сожалению. Вот такая вот история. Если останусь живой, я буду биться до конца. Сейчас меня уже окружили там, спецназ окружил. Все нормально. Сейчас буду либо стреляться, либо сдаваться”, – рассказал Аверьянов.

Официальный представитель Генпрокуратуры Александр Куренной подтвердил, что Аверьянов несколько раз обращался с заявлением в прокуратуру и правоохранительные органы по поводу попыток отнять у него бизнес. “Он неоднократно писал заявления в правоохранительные органы и обвинял то ли партнёров, то ли контрагентов. Писал заявления, что против него совершаются мошеннические действия, чтобы отнять у него бизнес”, – отметил Куренной. Однако в возбуждении дел Аверьянову “раз за разом отказывали”.

“И поскольку это ЮВАО, он обращался в прокуратуру ЮВАО, и проверки расписывал, и отвечал ему именно Сослан Дударов – это заместитель прокурора ЮВАО Москвы. Эти материалы человек перед собой видел. И ровно недавно он получил очередной ответ, что “ваше обращение рассмотрено”. Эта фамилия была у него перед глазами”, – сказал Куренной.

Вопрос о банкротстве кондитерской фабрики “Меньшевик” арбитражный суд рассмотрит 18 января. С заявлением о банкротстве обратился Шамсутдин Раджабов, его должность не уточняется. По данным картотеки арбитражного суда, за последние два года директор ООО КФ “Меньшевик” шесть раз судился с Даниловским отделом службы судебных приставов по Москве.