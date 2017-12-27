Среда, 27 декабря 2017

Аккаунты главы Чечни Рамзана Кадырова в Фейсбуке и Инстаграме заблокированы из-за включения чиновника в американский список Магнитского. Об этом сообщает “Медиазона” со ссылкой на ответ Facebook, присланный на запрос издания. Компании Facebook принадлежат оба сервиса.

Поскольку “аккаунты принадлежали лицу или велись от лица, которое числится в списке граждан особых категорий и запрещенных лиц США и на которое распространяется действие торгово-экономических санкций США”, говорится в письме компании, “Facebook несет юридическое обязательство деактивировать аккаунты этого лица”.

О блокировке аккаунтов Кадырова стало известно в субботу. Первоначально сообщалось, что англоязычная страница главы Чечни в Инстаграме по-прежнему функционирует, однако по состоянию на 27 декабря она также недоступна.

Министр печати Чечни Джамбулат Умаров назвал блокировку аккаунтов Кадырова “подлой диверсионной кибератакой”, проведенной “по указке Госдепа США”. “Каждое слово, каждый взгляд Рамзана Кадырова вселяет страх в алчные сердца заокеанских трусов, способных лишь на закулисную геополитическую возню и стравливание народов”, – заявил чиновник.

После блокировки своих страниц в Фейсбуке и Инстаграме Кадыров объявил, что переходит в соцсеть Mylistory, которая разработана в Чечне, находится “в стадии тестирования” и “ни в чем не уступает заморским”. Как отмечал TJournal, внешне этот сервис “выглядит как полная копия старой версии Инстаграма”; при этом ряда функций, которые реализованы в прототипе, у Mylistory нет.

В свою очередь, многие высокопоставленных кадыровцев сообщили, что закрывают свои аккаунты в Инстаграме в знак солидарности с патроном. Однако в действительности, отмечали “Кавказ.Реалии”, так поступили лишь некоторые из чиновников, сделавших подобные заявления.

В список Магнитского Кадыров был включен 20 декабря. Минфин США обвинил главу Чечни в причастности ко внесудебным казням, в том числе политическим убийствам, а также пыткам и другим нарушениям прав человека.