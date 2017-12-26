Вторник, 26 декабря 2017

Железнодорожный райсуд Красноярска продлил арестованным в конце октября – начале ноября активистам “Артподготовки” Александру Зайцеву, Роману Марьяну и Петру Исаеву сроки содержания в СИЗО на два месяца. Об этом сообщает ОВД-Инфо.

Зайцеву, лидеру региональной “Артподготовки”, вменяется часть 1.1 статьи 212 (склонение к организации массовых беспорядков; от 5 до 10 лет колонии), Марьяну и 18-летнему Исаеву – часть 1 статьи 30 – часть 2 статьи 212 УК (приготовление к участию в массовых беспорядках; до 4 лет). Согласно фабуле обвинения, предъявленного Зайцеву, не позже 4 октября нынешнего года он по электронной почте послал Марьяну и Исаеву с призывом принять участие в “вооруженном восстании 05.11.2017 в Москве”, а затем помогал им планировать отъезд в Москву и “предупреждал о мерах конспирации”.

В последних числах октября Марьян и Исаев были задержаны полицейскими в Ачинске, городе к западу от краевого центра, когда садились на поезд до Москвы. Марьяна арестовали 30 октября; об аресте Исаева стало известно 4 ноября. Днем раньше, 3-го числа, был арестован Зайцев.

По информации ОВД-Инфо, Зайцев и Исаев признали вину, причем Зайцев пошел на сделку с прокуратурой и его дело будут рассматривать в особом порядке. О Марьяне сообщается, что он вину не признает, хотя в начале ноября его адвокат заявлял обратное.