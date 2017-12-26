Вторник, 26 декабря 2017

Волгоградская полиция возбудила уголовное дело о повреждении тормозной системы на машине главного редактора сайта “Блокнот Волгограда” Юлии Завьяловой. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя главного управления МВД по Волгоградской области Светлану Смольянинову.

“Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 167 УК (умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества, если эти деяния повлекли причинение значительного ущерба). Статья предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет”, – сказала Смольянинову. Как уточнила представитель управления МВД, эксперты установили, что провод ABS был разорван, а тормозной шланг проколот в четырех местах.

Уголовное дело “по факту повреждения тормозного шланга и системы ABS в автомобиле” было возбуждено по части 1 статьи 167 УК (умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества, повлекшее причинение значительного ущерба). Эксперты МВД установили, что провод ABS был разорван, а тормозной шланг проколот в четырех местах.

В ночь на 26 ноября в Волгограде неизвестные повредили тормоза на Volkswagen Tiguan Завьяловой. Поломку обнаружил отец журналистки, которого та попросила отогнать машину на шиномонтаж, чтобы поставить на колеса зимние покрышки. Как пояснила Завьялова, ее отец – опытный водитель, поэтому он сумел справиться с управлением даже при полностью не работающей тормозной системе. “Мне страшно представить, что бы произошло, если бы за руль села я, – заметила главред. – Видимо, расчет на это и был”.

Случившееся Завьялова однозначно связала со своей профессиональной деятельностью. “Блокнот Волгограда” – самое читаемое в регионе СМИ. Последние годы сайт помещал публикации с резкой критикой губернатора Анатолия Бочарова, других чиновниках региональной администрации и мэрии областного центра, а также сообщал о коррупционных связях власти и бизнеса.

Полицейские, вызванные Завьяловой, не изъяли поврежденных деталей машины, не опросили свидетелей и сняли отпечатки пальцев. Бригада криминалистов на место так и не явилась. В этой связи журналистка обратилась к независимым экспертам.

Лишь после заметки “Блокнота Волгограда”, уже в ночь на 27 ноября, областное УМВД сообщило о начале доследственной проверки. При этом в публикации утверждалось, что поврежденные детали машины все же изъяты. При этом полицейские вели проверку в связи с подозрениями не в покушении, а в умышленном повреждении имущества. Между тем, отметило издание, даже если задачей преступников было не убить, а лишь напугать главреда, то и такие действия должны квалифицироваться не по 167-й статье УК, а по 144-й (воспрепятствование профессиональной деятельности журналиста).

27 ноября заявление в связи с покушением на Завьялову выпустили “Репортеры без границ”. Организация потребовала полно и беспристрастно расследовать инцидент. Также “Репортеры без границ” напомнили, что преступления против журналистов являются насущной проблемой России и что во Всемирном рейтинге свободы прессы, который составляет эта НПО, Россия в нынешнем году заняла 148-е место из 180.