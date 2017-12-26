Вторник, 26 декабря 2017

Краснодарский крайсуд подтвердил приговор, вынесенный сторонникам “Духовно-родовой державы Русь” Владимиру Герасёву из Горячего Ключа, Павлу Ганжуле из станицы Староминской и Николаю Андрееву из столицы региона по делу о вербовке судебных приставов в эту организацию. Об этом сообщает прокуратура региона. Апелляционные жалобы осужденных были отклонены.

В ноябре Староминской райсуд Кубани приговорил 77-летнего Герасёва и 66-летнего Ганжулу к пяти месяцам колонии-поселения, а 58-летнего Андреева, с учетом состояния его здоровья, – к пяти месяцам условно с годовым испытательным сроком. Все трое были объявлены виновными по части 2 статьи 282.2 УК (участие в деятельности экстремистской организации).

В июле 2015 года судья Староминского райсуда Сергей Селюк оштрафовал Ганжулу и Андреева, а также жителя района Юрия Коржа и краснодарца Николая Лозинского по той же части 2 статьи 282.2, обвинив их в причастности к “Державе Русь”. Лозинскому был назначен штраф 100 тысяч рублей, остальным троим – 50 тысяч.

Согласно фабуле нового дела, 16 мая 2016 года Ганжула вместе с Герасёвым и Андреевым прибыли в Староминской райотдел ФССП, где, представившись членами “Державы Русь”, заявили об отказе от уплаты штрафа Ганжулой и начали убеждать приставов в правильности своих воззрений. Это было расценено в деле как “беседы… в целях пропаганды деятельности запрещенного объединения и вербовки новых участников”.

На лето 2010 года неоязыческая “Духовно-родовая держава Русь”, основанная в 1990-х, была одной из старейших действующих националистических организаций. Она известна выступлениями за отделение “Руси” от России или по крайней мере за признание ее отдельным субъектом федерации с правом последующего выхода, а также вынесением смертных приговоров ряду чиновников. В частности, 5 апреля 2005 года объединение приговорило к смерти вице-премьера Александра Жукова по обвинению в “иудонацистской оккупации” за участие в принятии решения о монетизации льгот.

Ряд активистов объединения был осужден за насильственные преступления, в том числе на расистской почве; других суды принудительно отправляли в психбольницы. Ряд выпусков издаваемых организацией газет “Аркаим” и “Кадет-ратич” был признан экстремистскими материалами за пропаганду юдофобии. Лидера движения Олега Попова пытались привлечь к ответственности за то, что он назвал Владимира Путина “холуем иудонацизма”. Краснодарское отделение организации было запрещено еще в 2006 году.

На 2006-2009-е пришелся пик преследований в отношении членов объединения, и в это время группа была почти не активна. С середины 2009-го она, однако, возобновила деятельность. В ходе одной из проведенных тогда акций – “Ветхозаветный экстрим” – члены организации массово рассылали в прокуратуры России письма с требованием запретить Ветхий завет за экстремизм.

Рассылка этих обращений, оформленных на бланках “Державы Русь” с ее официальной эмблемой – четырехлучевой свастикой, – вновь привлекла к организации внимание надзорного ведомства. В декабре 2009-го прокуратура Москвы вынесла организации предупреждение.

Двумя месяцами раньше, в октябре 2009 года, прокуратура Таймыра потребовала признать экстремистским материалом один из текстов “Державы Русь” – книгу Андрея Свиридова “Современный русский ведический алфавит. Азбука Сияющего Света” (Москва; Челябинск, 2008).

22 апреля 2010 года прокурор Подмосковья приостановил деятельность “Державы Русь” и обратился в Мособлсуд с иском о запрете организации. 5 апреля 2011-го иск был удовлетворен в полном объеме. Верховный суд оставил это решение без изменений.

В последующие годы в разных регионах страны против сторонников “Державы Русь” был возбужден ряд дел по статье 282.2 УК.