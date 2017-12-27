Среда, 27 декабря 2017

В Петербурге в супермаркете “Перекресток”, расположенном на площади Калинина недалеко от городского центра, произошел взрыв. Об этом сообщает Фонтанка.Ру.

Как передает УМВД по Петербургу и Ленинградской области, инцидент произошел около 18:30. Интерфакс со ссылкой на городской главк СКР пишет, что взорвалась самодельная бомба мощностью 200 грамм тротила, лежавшая в камере хранения. Волной задело и одну из касс.

По информации телеграм-канала Mash, на полу магазина найдены подшипники (вероятно, имеются в виду шарики из подшипников).

Как рассказали в администрации Калининского района города, травмы получили 10 человек. Девять отправлены в больницы, один из госпитализации отказался. Ранее сообщалось, что один из пострадавших находится в тяжелом состоянии, а еще один – в состоянии средней тяжести.

Конструкции здания не повреждены.

На место прибыли 50 спасателей, а также взрывотехники ФСБ и полицейские.

Городское управление СКР открыло дело по части 3 статьи 30 – пунктам “а”, “е” части 2 статьи 105 УК (покушение на убийство двух или более лиц общеопасным способом). За это преступление кодекс предусматривает до 15 лет колонии.

Председатель СКР Александр Бастрыкин направил в Петербург следователей и криминалистов из центрального главка ведомства.